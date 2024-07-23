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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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WADA оспорило в CAS оправдание рапиристки, объяснившей допинг сексом

WADA оспорило в CAS оправдание рапиристки Тибюс, объяснившей допинг сексом
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Чемпионка мира и призер ОИ Изаора Тибюс смогла доказать, что запрещенный остарин попал в ее организм через сексуальный контакт с мужем. Но WADA не согласилось с таким решением Международной федерации фехтования
Фото: Elsa / Getty Images
Фото: Elsa / Getty Images

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение трибунала Международной федерации фехтования (FIE) оправдать французскую рапиристку Изаору Тибюс по делу о допинговом нарушении. Об этом сообщает L'Equipe.

При этом WADA не стало требовать временного отстранения 32-летней Тибюс. Таким образом, рапиристка может принять участие в предстоящих Олимпийских играх, хотя и рискует лишиться завоеванной медали в случае, если WADA выиграет апелляцию, отмечает RMC Sport. Федерация фехтования Франции может поэтому принять решение не брать на Игры Тибюс.

Француженка объяснила допинг сексуальным контактом и избежала отстранения
Спорт
Изаора Тибюс и&nbsp;Рэйс Имбоден

В начале февраля стало известно, что допинг-проба Тибюс дала положительный результат на остарин. Спортсменка объясняла попадание этого запрещенного препарата в ее организм сексуальным контактом с мужем, американским рапиристом Рэйсом Имбоденом, уже завершившим карьеру. В итоге в мае трибунал FIE оправдал рапиристку, серебряного призера Олимпиады в Токио в командном турнире.

Помимо серебра Игр в Токио в активе Тибюс золото, три серебра и шесть бронзовых медалей на чемпионатах мира, пять серебряных и восемь бронзовых наград на чемпионатах Европы.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фехтование допинг Франция Олимпиада-2024 WADA
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