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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Француженка объяснила допинг сексуальным контактом и избежала отстранения

Рапиристка Тибюс объяснила допинг сексуальным контактом и избежала отстранения
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Чемпионка мира и призер ОИ Изаору Тибюс сможет выступить на домашней Олимпиаде. Рапиристка смогла доказать, что запрещенный остарин попал в ее организм через контакт с мужем, бывшим американским фехтовальщиком Рэйсом Имбоденом
Изаора Тибюс и&nbsp;Рэйс Имбоден
Изаора Тибюс и Рэйс Имбоден (Фото: Kristy Sparow / Getty Images for Laureus)

Трибунал Международной федерации фехтования (FIE) оправдал французскую рапиристку Изаору Тибюс, серебряного призера Олимпиады в Токио в командном турнире, которая подозревалась в нарушении антидопинговых правил. Об этом 32-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Словами не могу описать эмоции, которые я испытала, узнав о решении, вынесенном трибуналом FIE. Последние несколько месяцев были ужасно напряженными, и сейчас наступила кульминация долгой борьбы. Я благодарю своего адвоката, своего психолога, мою команду и моих близких, которые помогли мне встать на ноги и сохранять бодрость духа на протяжении всего этого испытания. Вместе мы смогли доказать мою невиновность в рекордно короткие сроки», — написала Тибюс.

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Таким образом, рапиристка сможет выступать на домашней Олимпиаде.

В начале февраля стало известно, что допинг-проба Тибюс дала положительный результат на остарин. Спортсменка объясняла попадания этого запрещенного препарата в ее организм сексуальным контактом с мужем, американским рапиристом Рэйсом Имбоденом.

Помимо серебра Олимпиады в Токио в активе Тибюс золото, три серебра и шесть бронз на чемпионатах мира, пять серебряных и восемь бронзовых наград на чемпионатах Европы.

Имбоден является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2016, 2020) в командном турнире рапиристов, карьеру он уже завершил.

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Иван Витченко Иван Витченко
фехтование Франция допинг Олимпиада-2024
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