Француженка объяснила допинг сексуальным контактом и избежала отстранения
Трибунал Международной федерации фехтования (FIE) оправдал французскую рапиристку Изаору Тибюс, серебряного призера Олимпиады в Токио в командном турнире, которая подозревалась в нарушении антидопинговых правил. Об этом 32-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Словами не могу описать эмоции, которые я испытала, узнав о решении, вынесенном трибуналом FIE. Последние несколько месяцев были ужасно напряженными, и сейчас наступила кульминация долгой борьбы. Я благодарю своего адвоката, своего психолога, мою команду и моих близких, которые помогли мне встать на ноги и сохранять бодрость духа на протяжении всего этого испытания. Вместе мы смогли доказать мою невиновность в рекордно короткие сроки», — написала Тибюс.
Таким образом, рапиристка сможет выступать на домашней Олимпиаде.
В начале февраля стало известно, что допинг-проба Тибюс дала положительный результат на остарин. Спортсменка объясняла попадания этого запрещенного препарата в ее организм сексуальным контактом с мужем, американским рапиристом Рэйсом Имбоденом.
Помимо серебра Олимпиады в Токио в активе Тибюс золото, три серебра и шесть бронз на чемпионатах мира, пять серебряных и восемь бронзовых наград на чемпионатах Европы.
Имбоден является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2016, 2020) в командном турнире рапиристов, карьеру он уже завершил.
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