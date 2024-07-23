Кремлев назвал возглавляемую им боксерскую федерацию «костью в горле» МОК

МОК ранее лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA). Глава IBA Умар Кремлев назвал МОК «политическими проститутками» и сравнил с фашистами

Умар Кремлев (Фото: Elena Mayorova / Global Look Press)

Международная ассоциация бокса (IBA) является костью в горле Международного олимпийского комитета (МОК), заявил «РБК Спорт» глава IBA Умар Кремлев после того, как МОК исключил организацию из списка признанных международных федераций.

Это решение было принято 23 июля на сессии МОК в Париже

«IBA — это кость в горле МОК. Сейчас они ущемляют спортсменов, так как только в IBA есть призовые на чемпионатах, только в нашей организации допущены спортсмены из России и Белоруссии с флагом страны и гимном. Мы независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации», — сказал Кремлев.

Глава IBA добавил, что в МОК «ведут себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения». «МОК — политические проститутки, которые боятся собственной тени!» — заключил Кремлев.

IBA в октябре 2022 года допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под флагами своих стран вопреки рекомендациям МОК (единственной из организаций признанных МОК на тот момент). После этого решения ряд национальных федераций вышли из IBA.

Олимпийский турнир по боксу в Токио проводила специальная комиссия МОК. Боксерские турниры на Олимпиадах 2024 и 2028 также пройдет без участия IBA. В мае МОК объявил, что запретит участвовать в Олимпиаде 2028 года спортсменам из национальных федераций — членов IBA.

Признание IBA было приостановлено МОК еще при предыдущем руководстве федерации в 2019 году из-за проблем с управлением, финансами и судейством. С 2020 года IBA возглавляет Кремлев, который сообщил о погашении всех долгов, однако в МОК считают, что организация сделала недостаточно.