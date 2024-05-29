МОК запретит участвовать в Играх-2028 боксерам из федераций, входящих в IBA

В МОК отметили, что для участия в Олимпиаде 2028 года федераций, которые входят в состав IBA, «бокс должен быть организован заслуживающей доверия и хорошо управляемой международной федерацией»

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Международный олимпийский комитет (МОК) запретит участвовать в Олимпиаде 2028 года спортсменам из национальных федераций, которые являются членами Международной боксерской ассоциации (IBA). Об этом в соцсети Х (Twitter) сообщила пресс-служба МОК.

«Бокс в настоящее время не включен в спортивную программу Олимпийских игр 2028 года. МОК ясно дал понять, что он не может снова организовывать подобные олимпийские соревнования по боксу. Чтобы исправить это, олимпийский бокс должен быть организован заслуживающей доверия и хорошо управляемой международной федерацией», — говорится в сообщении.

В заявлении отметили, что «любой боксер, национальная федерация которого присоединится к IBA, не сможет участвовать в Олимпийских играх-2028».

Международный олимпийский комитет (МОК) 22 июня отозвал признание Международной ассоциации бокса (IBA), которое было приостановлено еще в 2019 году при прежнем руководстве из-за проблем с управлением, финансами и судейством. В комитете назвали это «единственным логичным решением». Главой IBA является россиянин Умар Кремлев. В организации сочли решение МОК «политизированным».

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.