Станислав Черчесов рассказал об успехах в изучении казахского языка
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал в интервью на телеканале «Россия 24», что уже выучил некоторые слова на казахском языке.
«Уже несколько слов выучил, которые в обиходе нужны. Буду дальше как-то стараться это делать», — сказал Черчесов.
Российский специалист предположил, что на хорошем уровне казахский выучить не сможет. «Но какие-то «доброе утро», «здравствуйте», «до свидания» надо знать», — добавил тренер.
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня.
На пресс-конференции 28 июня у Черчесова возникло недопонимание с одним из журналистов. Тренеру не понравилось, что тот задал ему вопрос на казахском. Новый главный тренер сборной Казахстана в ответ спросил: «По-осетински можно тебе отвечать?»
Позднее в Федерации футбола Казахстана сообщили, что Черчесов начал изучать казахский язык.