Станислав Черчесов рассказал об успехах в изучении казахского языка

У главного тренера сборной Казахстана в конце июня возник небольшой конфликт с одним из журналистов после вопроса на казахском. После этого он начал учить язык

Станислав Черчесов (Фото: Laszlo Szirtesi / Getty Images)

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал в интервью на телеканале «Россия 24», что уже выучил некоторые слова на казахском языке.

«Уже несколько слов выучил, которые в обиходе нужны. Буду дальше как-то стараться это делать», — сказал Черчесов.

Российский специалист предположил, что на хорошем уровне казахский выучить не сможет. «Но какие-то «доброе утро», «здравствуйте», «до свидания» надо знать», — добавил тренер.

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня.

На пресс-конференции 28 июня у Черчесова возникло недопонимание с одним из журналистов. Тренеру не понравилось, что тот задал ему вопрос на казахском. Новый главный тренер сборной Казахстана в ответ спросил: «По-осетински можно тебе отвечать?»

Позднее в Федерации футбола Казахстана сообщили, что Черчесов начал изучать казахский язык.