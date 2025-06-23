Смирнов рассказал, как они с Тарпищевым поговорили с новой главой МОК

Смирнов и Тарпищев рассказали Ковентри о переменах в российском спорте и выразили надежду на допуск спортсменов на Олимпиаду. Ковентри, по словам Смирнова, назвала себя сторонницей участия спортсменов в Играх

Кирсти Ковентри (Фото: Harold Cunningham / Getty Images)

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов заявил ТАСС, что вместе с Шамилем Тарпищевым пообщался в Лозанне с новым президентом организации Кирсти Ковентри и рассказал ей об отсутствии причин для санкций против Олимпийского комитета России (ОКР).

Ковентри в понедельник официально вступила в должность президента МОК. Накануне в Лозанне в честь инаугурации зимбабвийки прошел торжественный прием.

«Я сказал, что мы очень рассчитываем на участие наших спортсменов в Олимпийских играх. Взять хотя бы последний чемпионат мира по дзюдо, где наши спортсмены завоевали три золотые медали, — это показывает силу нашего спорта и то место, которое мы занимаем и можем занимать в нем по всем видам», — сказал Смирнов.

По его словам, Ковентри назвала себя сторонницей «того, чтобы предоставлять спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх».

Смирнов добавил, что с Ковентри также обсудили перемены в российском спорте и деятельность Михаила Дегтярева, а глава МОК в ответ назвала их «энергичными людьми».

Исполком МОК 12 октября 2023-го отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В ОКР санкции МОК назвали контрпродуктивными и подали апелляцию в CAS, которую отклонили в феврале 2024-го. Позднее ОКР изменил устав, убрав из членов олимпийские советы всех регионов.