Гашек раскритиковал российские флаги у игроков на чемпионском параде НХЛ

Гашек раскритиковал флаги России у Бобровского и Куликова на чемпионском параде

Гашек сопроводил дизлайками кадр трансляции парада «Флориды» с обернувшимися в триколор Бобровским и Куликовым, а также снова раскритиковал НХЛ. Дмитрий Медведев ранее говорил, что у чеха «русофобия в форме бреда преследования»

Доминик Гашек (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Чемпион Олимпиады-1998 в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил в соцсети X, что ему не понравилось появление российских игроков Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова на чемпионском параде клуба НХЛ «Флорида Пантерз» с национальными флагами.

Чех опубликовал скриншот из трансляции с хоккеистами, на плечах которых были флаги России, и поставил «этой части празднования» три эмодзи в виде дизлайков.

Гашек в очередной раз раскритиковал НХЛ за разрешение россиянам выступать и назвал такие действия лиги «бесчеловечными».

Бобровский и Куликов 18 июня второй раз подряд выиграли с «Флоридой» Кубок Стэнли.

Гашек регулярно высказывается по поводу участия россиян в международных спортивных турнирах, особенно в теннисе и НХЛ.

После рекорда Александра Овечкина в НХЛ Гашек жаловался в МОК и IIHF на слова бывшего президента России, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об ожидании «суицида безумного чеха». Помощник Медведева Олег Осипов после этого сказал ТАСС, что, по мнению зампреда Совбеза, у Гашека «русофобия в форме бреда преследования».