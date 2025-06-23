Гашек раскритиковал российские флаги у игроков на чемпионском параде НХЛ
Чемпион Олимпиады-1998 в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил в соцсети X, что ему не понравилось появление российских игроков Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова на чемпионском параде клуба НХЛ «Флорида Пантерз» с национальными флагами.
Чех опубликовал скриншот из трансляции с хоккеистами, на плечах которых были флаги России, и поставил «этой части празднования» три эмодзи в виде дизлайков.
Гашек в очередной раз раскритиковал НХЛ за разрешение россиянам выступать и назвал такие действия лиги «бесчеловечными».
Бобровский и Куликов 18 июня второй раз подряд выиграли с «Флоридой» Кубок Стэнли.
Гашек регулярно высказывается по поводу участия россиян в международных спортивных турнирах, особенно в теннисе и НХЛ.
После рекорда Александра Овечкина в НХЛ Гашек жаловался в МОК и IIHF на слова бывшего президента России, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об ожидании «суицида безумного чеха». Помощник Медведева Олег Осипов после этого сказал ТАСС, что, по мнению зампреда Совбеза, у Гашека «русофобия в форме бреда преследования».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года