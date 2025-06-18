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Спорт ,  
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Клуб c двумя россиянами второй сезон подряд стал обладателем Кубка Стэнли

«Флорида» c двумя россиянами второй сезон подряд стала обладателем Кубка Стэнли
«Флорида», за которую выступают Сергей Бобровский и Дмитрию Куликов, снова обыграла в финальной серии «Эдмонтон». Команда с российскими игроками становится обладателем Кубка Стэнли неизменно с 2016 года
Фото: Mike Carlson / Getty Images
Фото: Mike Carlson / Getty Images

Клуб «Флорида Пантерз», за который выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, второй сезон подряд стал чемпионом НХЛ.

В шестом матче финальной серии «Флорида» победила дома «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:1 и выиграла серию (4–2).

«Флорида» была основана в 1993 году и с тех пор четыре раза доходила до финала Кубка Стэнли (1996, 2023, 2024, 2025). В прошлом сезоне «Флорида» и «Эдмонтон» также играли в финале, тогда «Пантерз» победили в семи матчах и впервые завоевали Кубок Стэнли.

Команда с российскими игроками становится обладателем Кубка Стэнли неизменно с 2016 года. Бобровский и Куликов завоевали свой второй трофей.

36-летний Бобровский, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, играет за «Флориду» с 2019 года. В 2013 и 2017 годах, выступая за «Коламбус Блю Джэкетс», Бобровский дважды получал «Везина Трофи» как лучший вратарь «регулярки» — первый из россиян и единственный, кому ее вручили дважды.

Для 34-летнего Куликова «Флорида» была первым клубом НХЛ в 2009–2016 годах, он вернулся в команду летом 2023-го.

«Эдмонтон» в последний раз выигрывал Кубок Стэнли в 1990 году, а последним канадским обладателем трофея был «Монреаль» в 1993-м.

40-летний форвард «Эдмонтона» Кори Перри снова проиграл финал плей-офф НХЛ. Вместе с «Анахаймом» он стал чемпионом в 2007 году, а за последние шесть лет он в пятый раз играл в финале Кубка Стэнли (с «Даллас Старз», «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и дважды с «Эдмонтоном»), но всякий раз оставался без трофея.

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Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз Сергей Бобровский Дмитрий Куликов
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