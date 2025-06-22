Хоккеисты Бобровский и Куликов взяли флаги России на чемпионский парад «Флориды»

Бобровский и Куликов взяли флаги России на чемпионский парад «Флориды»

«Флорида» 22 июня отмечает вторую подряд победу в Кубке Стэнли на пляже в Форт-Лодердейле. Выступающие за клуб российские хоккеисты приняли участие в праздновании с национальными флагами

Сергей Бобровский (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов приняли участие в чемпионском параде клуба НХЛ «Флорида Пантерз», обернувшись в российские флаги. Трансляция парада велась в YouTube-канале местного телеканала WSVN.

Игроки «Флориды» на двухэтажных автобусах с открытым верхом прибыли к месту празднования чемпионства на пляже Форт-Лодердейла.

Бобровский и Куликов 18 июня второй раз подряд выиграли с «Флоридой» Кубок Стэнли. В финале соперником «Пантерз» был «Эдмонтон Ойлерз».

Бобровскому 36 лет, он чемпион мира 2014 года в составе сборной России, играет за «Флориду» с 2019-го.

Куликову 34 года, он играл за «Флориду» в 2009–2016 годах и вернулся в команду в 2023-м.