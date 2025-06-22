Бобровский и Куликов взяли флаги России на чемпионский парад «Флориды»
Вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов приняли участие в чемпионском параде клуба НХЛ «Флорида Пантерз», обернувшись в российские флаги. Трансляция парада велась в YouTube-канале местного телеканала WSVN.
Игроки «Флориды» на двухэтажных автобусах с открытым верхом прибыли к месту празднования чемпионства на пляже Форт-Лодердейла.
Бобровский и Куликов 18 июня второй раз подряд выиграли с «Флоридой» Кубок Стэнли. В финале соперником «Пантерз» был «Эдмонтон Ойлерз».
Бобровскому 36 лет, он чемпион мира 2014 года в составе сборной России, играет за «Флориду» с 2019-го.
Куликову 34 года, он играл за «Флориду» в 2009–2016 годах и вернулся в команду в 2023-м.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана
NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана
WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов
МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране
Обращение Биньямина Нетаньяху к народу после ударов США по иранским ядерным объектам
Основные ядерные объекты Ирана. Инфографика
Полное видео обращения Трампа к американцам. Видео
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов