 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Реал Пачука 1 1,28 x 6,2 2 12 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Айн Абу-Даби 1 1,13 x 9,5 2 21 Футбол Клубный ЧМ. США Сиэтл Саундерс ПСЖ 1 15 x 7,4 2 1,2 Футбол Клубный ЧМ. США Атлетико Ботафого РЖ 1 1,75 x 3,65 2 5,2 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Майами Палмейрас СП 1 5,2 x 2,35 2 2,3 Футбол Клубный ЧМ. США Порту Аль-Ахли Каир 1 1,8 x 3,9 2 4,2 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Илия Топурия Чарльз Оливейра 1 1,23 x 66 2 4,4 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Кай Кара-Франс 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Бобровский и Куликов взяли флаги России на чемпионский парад «Флориды»

Хоккеисты Бобровский и Куликов взяли флаги России на чемпионский парад «Флориды»
«Флорида» 22 июня отмечает вторую подряд победу в Кубке Стэнли на пляже в Форт-Лодердейле. Выступающие за клуб российские хоккеисты приняли участие в праздновании с национальными флагами
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов приняли участие в чемпионском параде клуба НХЛ «Флорида Пантерз», обернувшись в российские флаги. Трансляция парада велась в YouTube-канале местного телеканала WSVN.

Игроки «Флориды» на двухэтажных автобусах с открытым верхом прибыли к месту празднования чемпионства на пляже Форт-Лодердейла.

Бобровский и Куликов 18 июня второй раз подряд выиграли с «Флоридой» Кубок Стэнли. В финале соперником «Пантерз» был «Эдмонтон Ойлерз».

IIHF обновила постер в честь победы «Флориды» в НХЛ, добавив россиянина
Спорт
Сергей Бобровский

Бобровскому 36 лет, он чемпион мира 2014 года в составе сборной России, играет за «Флориду» с 2019-го.

Куликову 34 года, он играл за «Флориду» в 2009–2016 годах и вернулся в команду в 2023-м.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана

NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана

WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов

МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране

Обращение Биньямина Нетаньяху к народу после ударов США по иранским ядерным объектам

Основные ядерные объекты Ирана. Инфографика

Полное видео обращения Трампа к американцам. Видео

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Сергей Бобровский Дмитрий Куликов
Материалы по теме
Сколько заработали Бобровский и Овечкин? Топ разбогатевших россиян НХЛ
Спорт
Третьяк заявил, что Бобровского дважды лишили приза лучшего в плей-офф
Спорт
Бобровский фразой «немногие верили» оценил победу в Кубке Стэнли
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
CNN назвал два требования Трампа при разработке операции против Ирана Политика, 21:19
Экс-посол США в России связал удар по Ирану с риском вторжения на Тайвань Политика, 21:15
«Ювентус» разгромил второго соперника на клубном чемпионате мира Спорт, 21:12
Глава Минпромторга сообщил о блокировке 1,2 млрд некачественных товаров Общество, 21:06
В Генштабе Израиля заявили о поворотном моменте после ударов США по Ирану Политика, 21:02
Львы набросились на директора сафари-парка в Крыму Общество, 20:57
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
ESPN узнал об обмене двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта Спорт, 20:47
В МИД ФРГ обвинили Иран в пересечении красной линии в ядерной программе Политика, 20:44
Как Иран может ответить атаковавшим его американцам Политика, 20:38
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 20:25
Бобровский и Куликов взяли флаги России на чемпионский парад «Флориды» Спорт, 20:14
Задержавшийся в командировке вице-премьер Украины вернулся в страну Политика, 20:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:01