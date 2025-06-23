ЦСКА назвал идиотизмом сообщения об угрозах тренеру тюремным сроком

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг сообщения, опубликованные в статье Blick. В ней говорится о том, что у Челестини «возникли проблемы со швейцарским правосудием из-за переезда в Москву»

Тренер ЦСКА Фабио Челестини. (Фото: ФК ЦСКА)

В ЦСКА назвали ожидаемой критику тренера Фабио Челестини в Швейцарии после перехода в московский клуб.

Швейцарец в пятницу, 20 апреля, возглавил ЦСКА. После этого тренера раскритиковали на родине. А швейцарское издание Blick сообщило, что у Челестини «возникли проблемы со швейцарским правосудием из-за переезда в Москву». В статье говорится, что «это решение имеет далеко идущие правовые последствия», поскольку ЦСКА «находится под санкциями и принадлежит госкомпании ВЭБ».

«Если деньги будут переведены, ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. В Испании же, где он проживает, ему грозит до шести лет тюрьмы», — отмечается в статье.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в ответ на эту публикацию напомнил, что госкорпорация ВЭБ.РФ не является владельцем, а клуб не находится под европейскими и швейцарскими санкциями.

«Читаешь когда-то уважаемые европейские издания и понимаешь, что в их спортивной журналистике спорта нет в принципе. Как и фактчекинга», — написал он в телеграм-канале.

Брейдо напомнил, что с подобными нападками в 2024 году столкнулся именитый полузащитник Миралем Пьянич после перехода в ЦСКА.

«Вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио, — добавил директор по коммуникациям ЦСКА. — Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время всё расставило по своим местам».

ВЭБ.РФ в 2022 году передала «Баланс Эссет Менеджмент» 77,63% акций ЦСКА.

Челестини в минувшем сезоне привел «Базель» к победам в чемпионате и Кубке Швейцарии. В бытность футболистом выступал за сборную Швейцарии.