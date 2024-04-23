Стали известны дата и место прощания с тренером «Салавата» Кольцовым
Церемония прощания с ассистентом главного тренера уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев» Константином Кольцовым состоится 27 апреля в Минске. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Белоруссии.
«Церемония прощания с экс-нападающим и тренером национальной сборной Константином Кольцовым состоится 27 апреля в здании Крытого катка парка им. М. Горького в Минске с 10:00 до 12:00», — говорится в сообщении.
О смерти 42-летнего Кольцова стало известно 19 марта. В качестве основной версии полиция рассматривает самоубийство. Кольцов находился в Майами, где должна была выступать белорусская теннисистка Арина Соболенко, с которой они встречались.
Теннисистка позднее рассказала, что с Кольцовым они расстались еще до его смерти. Вместе пара была с 2020 года.
Кольцов в составе «Салавата Юлаева» выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина, в составе сборной Белоруссии участвовал на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010). С 2022 года работал помощником тренера в «Салавате Юлаеве», также входил в тренерский штаб сборной Белоруссии.
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