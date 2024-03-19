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Эксклюзив

Умер тренер клуба КХЛ и бойфренд Соболенко. Чем запомнился Кольцов

Умер тренер «Салавата Юлаева» и бойфренд Соболенко: чем запомнился Кольцов
Умер помощник главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов. Наставнику было 42 года. Чем запомнилась карьера Кольцова — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Константин Кольцов
Константин Кольцов (Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев")

Константин Кольцов являлся воспитанником минской хоккейной школы «Юность», за которую выступал на всех уровнях. За взрослую команду спортсмен дебютировал в 16 лет, а в чемпионате России он впервые сыграл в 17 лет за «Северсталь». Помимо череповецкой команды 1998-го года, он провел по одному сезону еще в трех российских клубах: спортсмен также выступал за «Металлург», «Ак Барс» и «Спартак».

&laquo;Динамо&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (Москва) (4:1). Константин Кольцов (справа) и Марат Давыдов (слева)
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) (4:1). Константин Кольцов (справа) и Марат Давыдов (слева)
(Фото: ИТАР-ТАСС / Олега Булдакова)

В 1999-м году Кольцов смог выступить за сборную Белоруссии на трех чемпионатах мира: он сыграл за юниорскую, молодежную и взрослую национальные команды.

Дмитрий Мелешко и Константин Кольцов
Дмитрий Мелешко и Константин Кольцов
(Фото: Dima Korotayev / Bongarts / Getty Images)

В том же сезоне Кольцов был выбран «Питтсбург Пингвинз» в первом раунде драфта НХЛ под 18-м номером. Однако в команду он отправился в 2002-м году. Первую шайбу в НХЛ форвард забросил в выездной игре с «Чикаго». Всего в НХЛ он провел 144 матча, в которых набрал 38 очков, забросив 12 шайб и отдав 26 передач.

Умер тренер клуба КХЛ и бойфренд Соболенко. Чем запомнился Кольцов

Также в составе сборной Белоруссии Кольцов участвовал в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010).

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Фото: Doug Benc / Getty Images
Фото: Doug Benc / Getty Images

В 2006 году нападающий вернулся в Россию, подписав контракт с«Салаватом Юлаевым».

Уфимский игрок Константин Кольцов в матче чемпионата России по хоккею между командами ЦСКА (Москва) и &laquo;Салават Юлаев&raquo; (Уфа) (1:3).
Уфимский игрок Константин Кольцов в матче чемпионата России по хоккею между командами ЦСКА (Москва) и «Салават Юлаев» (Уфа) (1:3).
(Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Крутов)

Уже во втором сезоне выступления за уфимский клуб он стал чемпионом России, а в 2011-м стал обладателем Кубка Гагарина.

Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Последним клубом, за который Кольцов выступал в качестве хоккеиста, стало минское «Динамо». В декабре 2016 года 35-летний хоккеист объявил о завершении карьеры. Всего в КХЛ он провел 426 матчей и набрал 128 очков, забросив 49 шайб и отдав 79 передач.

Фото: пресс-служба ХК "Динамо" (Минск)
Фото: пресс-служба ХК "Динамо" (Минск)

С начала 2017-го года стал ассистентом главного тренера минского «Динамо».

Фото: пресс-служба ХК "Динамо" (Минск)
Фото: пресс-служба ХК "Динамо" (Минск)

В 2020-м году стало известно об отношениях тренера и именитой теннисистки Арины Соболенко. Спортсменка подверглась критике, поскольку Кольцов был старше на 17 лет и состоял в браке, в котором у него было три сына. Третий ребенок родился в 2019-м году. Сам Кольцов заявлял, что Соболенко не заслуживает обвинений и не имеет никакого отношения к проходившему в тот момент разводу с женой.

Фото: sabalenka_aryna / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: sabalenka_aryna / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Позже пара перестала скрывать отношения. Соболенко стала посещать матчи минского «Динамо», на которых работал ассистент тренера, а Кольцов присутствовал на турнирах с участием теннисистки.

Фото: sabalenka_aryna / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: sabalenka_aryna / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В июне 2021-го Кольцов, занимавший должность главного тренера клубе «Динамо-Молодечно» (в 2020–2021 годах), стал ассистентом тренера московского «Спартака».

Андрей Потайчук,&nbsp;Константин Кольцов (слева направо) и игроки &laquo;Спартака&raquo; во время матча.
Андрей Потайчук, Константин Кольцов (слева направо) и игроки «Спартака» во время матча.
(Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

С 2022-го Кольцов вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева». В текущем сезоне регулярного чемпионата «Салават Юлаев» занял третье место Восточной конференции, однако в первом раунде плей-офф вылетел от «Трактора» (2–4).

Николай&nbsp;Цульгин, Виктор&nbsp;Козлов, Константин&nbsp;Кольцов (слева направо)
Николай Цульгин, Виктор Козлов, Константин Кольцов (слева направо)
(Фото: пресс-служба КХЛ)

За день до смерти Кольцова известное хоккейное агентство Winners сообщило, что специалист планировал продолжить работу в другом клубе.

Кубок Первого канала по хоккею. Сборная &laquo;Россия 25&raquo;&nbsp;&mdash; Сборная Белоруссии. Главный тренер сборной Белоруссии по хоккею Константин Кольцов во время матча.
Кубок Первого канала по хоккею. Сборная «Россия 25» — Сборная Белоруссии. Главный тренер сборной Белоруссии по хоккею Константин Кольцов во время матча.
(Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

«Белорусский хоккей» в ночь на 19 марта сообщил, что Кольцов умер в Майами. Там на турнире категории WTA -1000, который проходит 19–31 марта, должна выступить Соболенко.

Фото: sabalenka_aryna / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: sabalenka_aryna / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

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Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев НХЛ Питтсбург Пингвинз Константин Кольцов Арина Соболенко
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Умер тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов
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