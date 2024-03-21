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Соболенко заявила о расставании с хоккеистом Кольцовым до его смерти

Соболенко сделала первое заявление о гибели Кольцова: Мы больше не были вместе
Арина Соболенко впервые публично прокомментировала гибель хоккеиста. Она назвала смерть Константина Кольцова немыслимой трагедией и попросила уважать частную жизнь его семьи
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Agn Foto/IPA Sport)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала в своих соцсетях о расставании с хоккеистом Константином Кольцовым, с которым она встречалась с 2020 года, до его смерти. Кольцов погиб в Майами 19 марта.

«Смерть Константина — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время», — написала вторая ракетка мира.

О смерти 42-летнего Кольцова, тренера уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев», стало известно 19 марта. Он находился в Майами вместе с Соболенко. Полиция Майами предполагает, что причиной смерти Кольцова было самоубийство.

Кольцов был капитаном сборной Белоруссии по хокекею, играл на позиции нападающего. Выступал за множество хоккейных клубов, среди них — новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс», «Спартак» и «Питтсбург Пингвинз». В составе «Салавата Юлаева» выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина.

В составе сборной Белоруссии он участвовал на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010). С 2022 года работал помощником главного тренера в «Салавате Юлаеве».

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Хоккей Константин Кольцов Арина Соболенко смерть самоубийство
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