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Федотов пропустил четыре шайбы в первом матче в НХЛ в стартовом составе

Иван Федотов пропустил четыре шайбы в первом матче в НХЛ в стартовом составе
«Филадельфия» уступила «Баффало» со счетом 2:4. Российский голкипер отразил 15 бросков из 19
Иван Федотов
Иван Федотов (Фото: Timothy T. Ludwig / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов провел первый матч в НХЛ в стартовом составе, его команда в гостях уступила «Баффало Сейбрз» со счетом 2:4.

Федотов отразил 15 бросков по своим воротам из 19.

Дебютировал в НХЛ 27-летний россиянин 2 апреля, когда вышел на замену в игре против «Нью-Йорк Айлендерс». «Филадельфия» тогда уступила в овертайме со счетом 3:4.

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Фото:«Филадельфия Флайерз»

Россиянин начинал нынешний сезон в ЦСКА, после вылета армейцев из плей-офф КХЛ с ним был расторгнут контракт, и Федотов отправился в НХЛ.

Россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфией» летом 2022 года. Однако перед отъездом в НХЛ был задержан и позднее отправлен в армию. После прохождения службы подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА.

В НХЛ опротестовали контракт Федотова с ЦСКА, поскольку у россиянина было действующее соглашение с «Филадельфией». В результате Международная федерация хоккея (IIHF) запретила ЦСКА международные трансферы на один сезон и дисквалифицировала игрока до конца 2023 года. Несмотря на дисквалификацию, КХЛ разрешила ему играть за ЦСКА. Армейцы заняли шестое место в «регулярке» и вылетели в первом раунде плей-офф, их худший результат за десять лет.

Федотов — обладатель Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпион Олимпиады в Пекине в составе сборной России.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз Иван Федотов
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