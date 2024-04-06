Федотов пропустил четыре шайбы в первом матче в НХЛ в стартовом составе
Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов провел первый матч в НХЛ в стартовом составе, его команда в гостях уступила «Баффало Сейбрз» со счетом 2:4.
Федотов отразил 15 бросков по своим воротам из 19.
Дебютировал в НХЛ 27-летний россиянин 2 апреля, когда вышел на замену в игре против «Нью-Йорк Айлендерс». «Филадельфия» тогда уступила в овертайме со счетом 3:4.
Россиянин начинал нынешний сезон в ЦСКА, после вылета армейцев из плей-офф КХЛ с ним был расторгнут контракт, и Федотов отправился в НХЛ.
Россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфией» летом 2022 года. Однако перед отъездом в НХЛ был задержан и позднее отправлен в армию. После прохождения службы подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА.
В НХЛ опротестовали контракт Федотова с ЦСКА, поскольку у россиянина было действующее соглашение с «Филадельфией». В результате Международная федерация хоккея (IIHF) запретила ЦСКА международные трансферы на один сезон и дисквалифицировала игрока до конца 2023 года. Несмотря на дисквалификацию, КХЛ разрешила ему играть за ЦСКА. Армейцы заняли шестое место в «регулярке» и вылетели в первом раунде плей-офф, их худший результат за десять лет.
Федотов — обладатель Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпион Олимпиады в Пекине в составе сборной России.
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