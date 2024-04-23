КХЛ вернула СКА ₽500 тыс. за штраф Романа Ротенберга

Ранее Национальный центр спортивного арбитража признал неправомерным наложение штрафа на главного тренера СКА за критику судейства

Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вернула СКА 500 тыс. рублей, после того как петербургский клуб успешно оспорил штраф главного тренера Романа Ротенберга. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе КХЛ.

«В соответствии с решением НЦСА лига осуществила возврат денежных средств хоккейному клубу СКА. Платежное поручение было исполнено 4 апреля 2024 года», — заявили в КХЛ.

СКА 2 апреля сообщил, что успешно оспорил штраф в 500 тыс. руб., который был наложен на Ротенберга КХЛ в декабре 2023 года. Третейский суд, администрируемый Национальным центром спортивного арбитража, обязал КХЛ возвратить клубу эти деньги, признав неправомерным наложение штрафа на главного тренера за критику судейства.

Ротенберг на прошлой неделе говорил, что КХЛ до сих пор не вернула деньги. «И не знаю, вернут ли. У них свои правила», — заявил тренер СКА.