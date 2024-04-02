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СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Ротенберга в ₽500 тыс.

СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу главного тренера Романа Ротенберга в ₽500 тыс.
Третейский суд, администрируемый Национальным центром спортивного арбитража, обязал КХЛ возвратить клубу 500 тыс. руб., признав неправомерным наложение штрафа на главного тренера за критику судейства
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

СКА успешно оспорил штраф в 500 тыс. руб., который был наложен на главного тренера команды Романа Ротенберга Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) в декабре 2023 года. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Третейский суд, администрируемый Национальным центром спортивного арбитража, отменил решение дисциплинарного комитета КХЛ, признав неправомерным наложение штрафа на Ротенберга. Суд удовлетворил требования СКА в полном объеме и обязал КХЛ возвратить клубу 500 тыс. руб.

КХЛ оштрафовала СКА за слова Александра Медведева о предвзятости судей
Спорт
Александр Медведев

Ротенберг получил тот штраф за публичные комментарии относительно судейства.

Накануне КХЛ оштрафовала СКА на 500 тыс. руб. за высказывания главы совета директоров клуба Александра Медведева о судействе. После вылета в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина от «Автомобилиста» (1–4) Медведев сказал, что в плей-офф петербуржцы получили больше всех двухминутных штрафов и это можно объяснить только предвзятостью. «Поэтому вопрос Чацкого из «Горя от ума»: «А судьи кто?» — является далеко не риторическим, а требует ответа», — считает он.

В СКА добавили, что опротестуют штраф, наложенный КХЛ на Медведева.

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Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Роман Ротенберг
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