Роман Ротенберг назвал встречу с Путиным главным событием сезона для СКА

Президент России в январе посетил «СКА-Арену», новый домашний стадион петербургского клуба КХЛ

Роман Ротенберг и Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС)

Главный тренер клуба КХЛ СКА Роман Ротенберг считает встречу с президентом России Владимиром Путиным главным событием сезона для петербургской команды. Об этом он заявил журналистам.

В январе Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили «СКА-Арену», новый домашний стадион СКА, который был введен в эксплуатацию в ноябре 2023-го. Первый матч на новой арене СКА провел в феврале.

«Думаю, самое важное событие в сезоне — встреча с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы провели беседу всей командой... Уверен, что наша команда способна привезти не один Кубок Континента и Кубок Гагарина в Санкт-Петербург. Обязательно это сделаем», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Ротенберг также является первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР) и главным тренером сборной «Россия 25».

Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года. В прошлом сезоне команда дошла до финала Западной конференции, где уступила ЦСКА в шести матчах. В этом сезоне петербургский клуб вылетел во втором раунде от екатеринбургского «Автомобилиста» (1:4).