Роман Ротенберг назвал встречу с Путиным главным событием сезона для СКА
Главный тренер клуба КХЛ СКА Роман Ротенберг считает встречу с президентом России Владимиром Путиным главным событием сезона для петербургской команды. Об этом он заявил журналистам.
В январе Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили «СКА-Арену», новый домашний стадион СКА, который был введен в эксплуатацию в ноябре 2023-го. Первый матч на новой арене СКА провел в феврале.
«Думаю, самое важное событие в сезоне — встреча с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы провели беседу всей командой... Уверен, что наша команда способна привезти не один Кубок Континента и Кубок Гагарина в Санкт-Петербург. Обязательно это сделаем», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».
Ротенберг также является первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР) и главным тренером сборной «Россия 25».
Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года. В прошлом сезоне команда дошла до финала Западной конференции, где уступила ЦСКА в шести матчах. В этом сезоне петербургский клуб вылетел во втором раунде от екатеринбургского «Автомобилиста» (1:4).
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