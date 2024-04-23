Коннор Макдэвид первым в XXI веке сделал пять передач в матче плей-офф НХЛ

Макдэвид первым в XXI веке сделал пять передач в матче плей-офф НХЛ

Капитан «Эдмонтона» помог своей команде выиграть первый матч серии первого раунда у «Лос-Анджелеса». В последний раз пять ассистов в одном матче плей-офф делал Джефф Куртнолл в 1998 году

Коннор Макдэвид (Фото: Perry Nelson / USA TODAY Sports / Reuters)

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 7:4 в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Зак Хайман (7-я, 25-я и 47-я минуты), также отличились Леон Драйзайтль (42), Адам Хенрик (10) и Уоррен Фогель (60). У проигравших шайбы забросили Мики Андерсон (31), Адриан Кемпе (38), Пьер-Люк Дюбуа (57) и Тревор Мур (59).

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал пять результативных передач. В XXI веке ранее никому подобное не удавалось. Последний раз пять ассистов в матче плей-офф делал Джефф Куртнолл в 1998 году в составе «Сент-Луис Блюз».

Шесть голевых передач в одном матче плей-офф делали Уэйн Гретцки (1987 год) и Микко Лейнонен (1982).

В прошедшем регулярном чемпионате Макдэвид первым в XXI веке сделал 100 результативных передач за сезон НХЛ. Позднее это также удалось российскому форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову.