Макдэвид первым в XXI веке сделал пять передач в матче плей-офф НХЛ
«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 7:4 в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
В составе победителей хет-трик сделал Зак Хайман (7-я, 25-я и 47-я минуты), также отличились Леон Драйзайтль (42), Адам Хенрик (10) и Уоррен Фогель (60). У проигравших шайбы забросили Мики Андерсон (31), Адриан Кемпе (38), Пьер-Люк Дюбуа (57) и Тревор Мур (59).
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал пять результативных передач. В XXI веке ранее никому подобное не удавалось. Последний раз пять ассистов в матче плей-офф делал Джефф Куртнолл в 1998 году в составе «Сент-Луис Блюз».
Шесть голевых передач в одном матче плей-офф делали Уэйн Гретцки (1987 год) и Микко Лейнонен (1982).
В прошедшем регулярном чемпионате Макдэвид первым в XXI веке сделал 100 результативных передач за сезон НХЛ. Позднее это также удалось российскому форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову.
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