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Кучеров первым из россиян отдал 100 голевых передач за сезон в НХЛ

Кучеров первым из россиян в истории НХЛ отдал 100 голевых передач за сезон
Помимо Никиты Кучерова, 100 и более передач за сезон выдавали лишь четверо хоккеистов за всю историю НХЛ — Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орр и Коннор Макдэвид, сделавший это в нынешнем сезоне
Никита Кучеров - справа
Никита Кучеров - справа (Фото: Corey Long NHL.com Independent Correspondent)

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым из россиян в истории НХЛ отдал 100 передач на гол за сезон.

Случилось это в матче против «Торонто Мейпл Лифс», который завершился победой «Тампы» со счетом 6:4. В этой встрече Кучеров стал автором гола и результативной передачи. Таким образом, россиянин финишировал в сезоне со 144 очками (44 шайбы + 100 результативных передач) в 81 игре. Он остается лидером в гонке бомбардиров с отрывом в 6 очков от ближайшего преследователя — Нэтана Маккиннона из «Колорадо Эвеланщ» (138 очков в 81 игре, 51+ 87). У «Эвеланш» осталась одна игра — с «Эдмонтон Ойлерз».

Капитан «Эдмонтона» канадец Коннор Макдэвид идет третьим — 132 (32+100) очка в 75 играх. У «Ойлерс» до конца регулярки остались игры с «Аризоной Койотс» и с «Колорадо».

Кучеров стал пятым хоккеистом за всю историю НХЛ, которому удалось достичь отметки в 100 и более передач за сезон. Помимо него, столько или больше набирали Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орр и Коннор Макдэвид, сделавший это в нынешнем сезоне.

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Никита Кучеров

Таким образом, Кучеров остается главным претендентом на приз лучшему бомбардиру сезона «Арт Росс Трофи». Титул не вручают одновременно двум или более игрокам в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель — большее количество голов, второй — меньшее количество матчей (в случае равенства по голам). В случае равенства по обоим показателям приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем соперники.

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Никита Кучеров НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мейпл Лифс россияне в НХЛ
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