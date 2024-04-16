Макдэвид первым в XXI веке сделал 100 результативных передач за сезон НХЛ

Капитан «Эдмонтона» стал четвертым игроком в истории НХЛ, кому покорилось достижение 100 результативных передач за сезон. Ранее подобное удавалось Бобби Орру, Марио Лемье и Уэйну Гретцки (11 раз)

Фото: Perry Nelson / USA TODAY Sports / Reuters

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс» (9:2) и довел их количество до 100 в текущем сезоне.

27-летний канадец стал первым в XXI веке, кому удалось достичь такого результата. Ранее рекордсменом века по этому показателю был канадский форвард Джо Торнтон, который в сезоне 2005/06 сделал 96 ассистов в составе «Шаркс».



Макдэвид стал четвертым в истории НХЛ, кому удалось сделать 100 результативных передач за сезон. Ранее это удавалось Бобби Орру (сезон 1970/71), Марио Лемье (1988/89) и Уэйну Гретцки (11 раз, последний — в сезоне 1990/91). Рекорд принадлежит Гретцки — 163 ассиста в сезоне 1985/86.

Всего на счету Макдэвида 132 (32+100) очка в нынешнем сезоне. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров. Впереди Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (138; 51+87) и россиянин Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (142; 43+99). Кучеров по ходу нынешнего сезона превзошел достижение Торнтона. У «Тампы» в нынешнем сезоне остается еще один матч регулярного чемпионата, у «Эдмонтона» — два, у «Колорадо» — один.