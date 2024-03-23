Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище
Журналиста и спортивного комментатора Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе, сообщает ТАСС.
Комментатор скончался 19 марта в возрасте 52 лет.
Ранее в субботу в Центральной клинической больнице при президенте России состоялась церемония прощания с Уткиным, ее посетили несколько сотен человек.
Уткин получил известность в середине 1990-х благодаря программе «Футбольный клуб» на НТВ и впоследствии работал на «НТВ-Плюс», СТС, РБК, «Матч ТВ» и Eurosport. Он снимался в кино, играл в «Что? Где? Когда?», вел свой YouTube-канал (более 600 тыс. подписчиков), а в 2017 году стал владельцем любительского футбольного клуба «Эгриси».
Уткин комментировал четыре финала Лиги чемпионов (2000, 2001, 2004, 2011), матчи чемпионатов мира и Европы 2000, 2002, 2004, 2006 и 2008 годов (в том числе финалы Евро-2000 и Евро-2008). Он является лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» 2004 и 2005 годов.
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