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Эксклюзив

В Москве простились с Василием Уткиным. Фоторепортаж

В Москве простились с Василием Уткиным
Василий Уткин умер 19 марта. Прощание с ним прошло 23 марта в морге ЦКБ Управделами президента России в Кунцево. Кто пришел проститься с легендарным комментатором — в материале РБК
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Известный спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин умер 19 марта. Церемония прощания с 52-летним Уткиным прошла 23 марта в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента России.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Первыми проститься с комментатором приехали родственники, друзья и коллеги Уткина, а позже прибыли все желающие попрощаться с комментатором.

Спортивный комментатор Павел Занозин
Спортивный комментатор Павел Занозин
(Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Среди коллег журналиста на прощании были Александр Елагин, Тимур Гурцкая, Денис Казанский, Дмитрий Шнякин, Роман Нагучев, Павел Занозин, Екатерина Стриженова.

Футболист Владислав Радимов
Футболист Владислав Радимов
(Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Также проститься с Уткиным пришли бывшие футболисты Евгений Ловчев, Дмитрий Хохлов, Никита Баженов, Владислав Радимов, президент Российский премьер-лиги Александр Алаев.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Спортивный комментатор Александр Елагин отметил, что невозможно не уважать и не ценить Уткина. «Это единственный человек, которого знают на всем постсоветском пространстве. Его могут не любить, но не уважать и не ценить — вряд ли. Потому что Уткин — человек, который вошел в анекдоты, в панегирики. Представляете? Он как Штирлиц, как Чапаев. О нем говорят везде, куда ни поедешь. В любом городе, в любом месте. И не только в России: и в Узбекистане, и в Прибалтике. Мы все осиротели», — сказал Елагин.

Актер Леонид Барац на церемонии прощания&nbsp;
Актер Леонид Барац на церемонии прощания 
(Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Также на прощание пришли актеры «Квартета И» Камиль Ларин и Леонид Барац, вместе с которыми комментатор снимался в фильме «День выборов». Также присутствовали режиссер, телеведущий Александр Олейников, певец Алексей Кортнев.

Актер Александр Стриженов
Актер Александр Стриженов
(Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Актер Александр Стриженов заявил, что Уткин был «фееричен как в эфире, так и на сцене». «Из всех профессиональных артистов Вася — непрофессионал, был самый смешной, невероятно органичный. Ужасная потеря», — отметил Стриженов.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Уткина похоронят на Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Василий Уткин фото

Василий Уткин

журналист, комментатор
6 марта 1972 года
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