В Москве простились с Василием Уткиным
В Москве прошла церемония прощания с журналистом и спортивным комментатором Василием Уткиным, сообщает ТАСС. Она состоялась в Центральной клинической больнице при президенте России.
Церемонию посетили несколько сотен человек, коллеги и близкие журналиста, бывшие футболисты Евгений Ловчев, Дмитрий Хохлов, Никита Баженов, Владислав Радимов, президент Российский премьер-лиги Александр Алаев, артисты «Квартета И», у которых Уткин снимался в фильме «День выборов».
Уткина похоронят на Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе.
Комментатор скончался 19 марта в возрасте 52 лет.
Уткин получил известность в середине 1990-х благодаря программе «Футбольный клуб» на НТВ и впоследствии работал на «НТВ-Плюс», СТС, РБК, «Матч ТВ» и Eurosport. Он снимался в кино, играл в «Что? Где? Когда?», вел свой YouTube-канал (более 600 тыс. подписчиков), а в 2017 году стал владельцем любительского футбольного клуба «Эгриси».
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