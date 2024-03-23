Футболисты сборной России сдали кровь для пострадавших в «Крокусе»: видео

Футболисты сборной России сдали кровь для пострадавших в «Крокусе». Видео

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Футболисты и тренеры сборной России сдали кровь для пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее о планах сборной сдать кровь сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Сборная России 25 марта должна была в Москве на стадионе «Динамо» провести товарищеский матч против команды Парагвая, но игру отменили. 21 марта сборная обыграла там же команду Сербии со счетом 4:0.

«Спорт-Экспресс» узнал, что после сдачи крови сборная завершит учебно-тренировочный сбор. В субботу футболисты, тренерский штаб и персонал разъедутся по домам.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, погибли 115 человек, более 120 пострадали.