Футболисты сборной России сдали кровь для пострадавших в «Крокусе». Видео
Футболисты и тренеры сборной России сдали кровь для пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».
Ранее о планах сборной сдать кровь сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).
Сборная России 25 марта должна была в Москве на стадионе «Динамо» провести товарищеский матч против команды Парагвая, но игру отменили. 21 марта сборная обыграла там же команду Сербии со счетом 4:0.
«Спорт-Экспресс» узнал, что после сдачи крови сборная завершит учебно-тренировочный сбор. В субботу футболисты, тренерский штаб и персонал разъедутся по домам.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, погибли 115 человек, более 120 пострадали.
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