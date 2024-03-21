Василия Уткина похоронят в Балашихе
Футбольного комментатора Василия Уткина похоронят на Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе 23 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале любительского клуба «Эгриси», владельцем которого был Уткин.
Ранее в клубе сообщили, что церемония прощания пройдет в субботу в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента России: с 11:00 — для родственников, друзей и коллег, с 12:00 — для всех желающих.
Василий Уткин умер 19 марта в возрасте 52 лет.
Уткин получил известность еще в середине 1990-х благодаря программе «Футбольный клуб» на НТВ и впоследствии работал на «НТВ-Плюс», СТС, РБК, «Матч ТВ» и Eurosport. Он снимался в кино, играл в «Что? Где? Когда?», вел свой YouTube-канал (более 600 тыс. подписчиков), а в 2017 году стал владельцем «Эгриси».
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