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Василия Уткина похоронят в Балашихе

Василия Уткина похоронят на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе
Прощание со спортивным журналистом пройдет 23 марта. Уткин умер на 53-м году жизни 19 марта
Василий Уткин
Василий Уткин (Фото: Irina Erokhina / Business Online / Global Look Press)

Футбольного комментатора Василия Уткина похоронят на Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе 23 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале любительского клуба «Эгриси», владельцем которого был Уткин.

Ранее в клубе сообщили, что церемония прощания пройдет в субботу в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента России: с 11:00 — для родственников, друзей и коллег, с 12:00 — для всех желающих.

Василий Уткин умер 19 марта в возрасте 52 лет.

Церемония прощания с Василием Уткиным пройдет 23 марта
Спорт
Василий Уткин

Уткин получил известность еще в середине 1990-х благодаря программе «Футбольный клуб» на НТВ и впоследствии работал на «НТВ-Плюс», СТС, РБК, «Матч ТВ» и Eurosport. Он снимался в кино, играл в «Что? Где? Когда?», вел свой YouTube-канал (более 600 тыс. подписчиков), а в 2017 году стал владельцем «Эгриси».

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Футбол Василий Уткин
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Василий Уткин

журналист, комментатор
6 марта 1972 года
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