Умер Василий Уткин. Чем он запомнился

Российский спортивный журналист Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет. Чем запомнилась карьера комментатора — в материале «РБК Спорт»

Василий Уткин (Фото: Владислав Шатило / RBC/TASS)

Российский спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов. Тогда он работал в телекомпании НТВ, где вел программу «Футбольный клуб», а позже комментировал футбольные матчи на каналах «НТВ-Плюс».

Выпуск «Футбольный клуб» от 9 октября 1994 года

Уткин является лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» 2004 и 2005 годов. Он комментировал четыре финала Лиги чемпионов (2000, 2001, 2004, 2011), матчи чемпионатов мира и Европы 2000, 2002, 2004, 2006 и 2008 годов (в том числе финалы Евро-2000 и 2008).

В составе бригад НТВ и «НТВ-Плюс» Уткин выезжал на Олимпийские игры в Атланту (1996), Нагано (1998), Афины (2004), Турин (2006), Пекин (2008) и Лондон (2012). Во время Игр в Солт-Лейк-Сити (2002) комментировал соревнования из Москвы.

Василий Уткин (Фото: Виктора Борисова / ИТАР-ТАСС)

С сентября 2010-го по август 2015 года работал главным редактором «НТВ-Плюс». С 2014 по 2015 год вел развлекательное игровое шоу «Большой вопрос» на телеканале СТС. Также являлся одним из пяти комментаторов русских версий игр EA Sports FIFA (2007–2010).

Шоу «Большой Вопрос»

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Уткин должен был комментировать церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также ряд видов спорта Игр, однако не смог этого сделать по состоянию здоровья, так как в конце января перенес операцию.

С 28 октября 2015 года работал на телеканале «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-Медиа») комментатором футбола, ведущим шоу «Все на Матч!».

В январе 2016-го Уткин сообщил, что был отстранен от эфира руководством телеканала «Матч ТВ». Источник «Интерфакса» отмечал, что причиной этого стали подозрения в том, что Уткин был нетрезв во время эфира игры Лиги чемпионов «Байер» — «Барселона» 9 декабря 2015 года. Сам комментатор заявлял, что просто находился в полусонном состоянии из-за усталости. В феврале Уткин ушел с «Матч ТВ», заявив, что у него «нет претензий к работодателям».

Спортивный комментатор Василий Уткин во время матча Лиги чемпионов ЦСКА (Москва) — «Вольфсбург» (Германия) в 2015 году (Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Астапкович)

Летом 2016 года Уткин вступил в должность креативного директора сети пабов «Джон Донн». С марта 2016-го по май 2017-го комментировал матчи на Eurosport. В январе 2017 года начал сотрудничество с каналом РБК и стал вести программу «Спорт с Василием Уткиным».

Спортивный комментатор Василий Уткин, сыгравший в фильме «День выборов 2», в кинотеатре «Москва» (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В 2017 году комментатор стал владельцем любительского футбольного клуба «Эгриси». Его клуб принял участие во втором, третьем и четвертом сезонах Медийной футбольной лиги (МФЛ).

В мае 2017 года Уткин объявил о завершении карьеры футбольного комментатора. Однако уже в августе 2017-го стало известно, что он возвращается к комментаторской деятельности на матчах чемпионата Испании, которые транслировались в социальной сети «ВКонтакте» компанией «Сила-ТВ». Также с 2021 года периодически комментировал Английскую премьер-лигу и Ла Лигу на «Окко Спорт».

Помимо журналистики Уткин снимался в кино. Он принимал участие в таких фильмах, как «День выборов», «О чем говорят мужчины», «Трудные подростки», и других проектах «Квартета И», а также играл в программе «Что? Где? Когда?».

Спортивный комментатор Василий Уткин, актер Камиль Ларин, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, актеры Леонид Барац, Максим Виторган, Нонна Гришаева и Александр Демидов (слева направо) на премьере фильма «День выборов 2» (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Также Уткин написал две книги — «Играйте в футбол! Записки спортивного комментатора» и «Суета вокруг мяча. Записки спортивного комментатора», а в 2018 году принял участие в импровизационном шоу «Слава богу, ты пришел!» на СТС.

Последние годы Уткин выпускал «Футбольный клуб» на своем YouTube-канале, на котором у него более 600 тыс. подписчиков. Последний выпуск был опубликован 14 марта.

Последний пост в своем телеграм-канале Уткин сделал 17 марта — он написал о круглой дате: 35 лет назад, 17 марта 1989-го, его взяли на работу во «Взгляд».

Позднее в канале появился пост от коллектива программы «Футбольный клуб» с подтверждением смерти Уткина. Mash сообщил, что предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии, у него оторвался тромб.