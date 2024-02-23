Двух россиян включили в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Первой звездой дня признали голкипера «Каролины» Петра Кочеткова, который сделал шатаут в игре с «Флоридой» (1:0). Второй звездой стал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневича, сделавший хет-трик в игре с «Айлендерс» (4:0)

Петр Кочетков (Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Россиянин в матче против «Флориды Пантерз» (1:0) отразил все 44 броска по своим воротам. В 29 матчах в нынешнем сезоне 24-летний Кочетков одержал 15 побед, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 91,1% бросков. На его счету три игры «на ноль».

Второй звездой дня стал еще один российский хоккеист — форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич. На его счету хет-трик в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0). Бучневич второй раз в нынешнем сезоне забросил три шайбы в одном матче, всего у него 46 (22+24) очков в 54 играх.

Третьей звездой дня признали голкипера «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона, который отразил все 38 бросков по своих воротам в игре с «Флоридой».