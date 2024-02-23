Двух россиян включили в тройку лучших игроков дня в НХЛ
Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Россиянин в матче против «Флориды Пантерз» (1:0) отразил все 44 броска по своим воротам. В 29 матчах в нынешнем сезоне 24-летний Кочетков одержал 15 побед, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 91,1% бросков. На его счету три игры «на ноль».
Второй звездой дня стал еще один российский хоккеист — форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич. На его счету хет-трик в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0). Бучневич второй раз в нынешнем сезоне забросил три шайбы в одном матче, всего у него 46 (22+24) очков в 54 играх.
Третьей звездой дня признали голкипера «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона, который отразил все 38 бросков по своих воротам в игре с «Флоридой».
Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни
Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров
Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?