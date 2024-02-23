Хет-трик россиянина принес «Сент-Луису» победу в матче НХЛ
«Сент-Луис Блюз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хет-трик сделал российский форвард Павел Бучневич (25-я, 26-я и 50-я минуты), также отличился Брэндон Саад (25).
Россиянин оформил дубль за семь секунд, а третью шайбу забросил в пустые ворота. Он сделал второй хет-трик в сезоне и четвертый в карьере.
В текущем сезоне на счету 28-летнего Бучневича 22 шайбы и 24 передачи в 54 матчах.
В другом матче дня «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях победил «Нью-Джерси Девилз» со счетом 5:1. Тремя результативными передачами отметился российский форвард Артемий Панарин.
«Каролина Харрикейнз» обыграла «Флориду Пантерз» со счетом 1:0. Российский голкипер Петр Кочетков отразил все 44 броска, второй раз в сезоне сыграв «на ноль».
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