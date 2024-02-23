Овечкин впервые за шесть лет набрал очки в десяти матчах подряд в НХЛ

Овечкин впервые за шесть лет набрал очки в десяти матчах подряд в НХЛ

Капитан «Вашингтона» отметился голевой передачей в игре против «Тампы» (5:3) и продлил свою результативную серию до десяти матчей. Ему осталось еще две игры до рекорда НХЛ по продолжительности серии для игроков 38 лет и старше

Александр Овечкин (Фото: Nathan Ray Seebeck / USA TODAY Sports / Reuters)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Николя Обе-Кюбель (третья минута), Коннор Макмайкл (17, 59), Энтони Манта (33) и Расмус Сандин (56). У проигравших отличились Брэндон Хэйгел (30), Ник Пол (43) и Тайлер Мотт (44).

На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина голевая передача, он продлил свою серию с набранными очками на десять матчей. Такая серия ему удалась шестой раз в карьере и впервые с сезона-2018/19, когда россиянин установил личный рекорд (14 игр).

Кроме того, серия с десятью матчами с набранными очками впервые с сезона-2013/14 удалась хоккеисту в возрасте 38 лет и старше. Тогда это сделал Мартен Сан-Луи. Рекорд (12) по этому показателю у Жана Беливо (сезон-1970/71) и Бретта Халла (сезон-2003/04).

Всего 38-летний Овечкин набрал в нынешнем сезоне 42 (16+26) очка в 52 матчах.