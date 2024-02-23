Овечкин впервые за шесть лет набрал очки в десяти матчах подряд в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Николя Обе-Кюбель (третья минута), Коннор Макмайкл (17, 59), Энтони Манта (33) и Расмус Сандин (56). У проигравших отличились Брэндон Хэйгел (30), Ник Пол (43) и Тайлер Мотт (44).
На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина голевая передача, он продлил свою серию с набранными очками на десять матчей. Такая серия ему удалась шестой раз в карьере и впервые с сезона-2018/19, когда россиянин установил личный рекорд (14 игр).
Кроме того, серия с десятью матчами с набранными очками впервые с сезона-2013/14 удалась хоккеисту в возрасте 38 лет и старше. Тогда это сделал Мартен Сан-Луи. Рекорд (12) по этому показателю у Жана Беливо (сезон-1970/71) и Бретта Халла (сезон-2003/04).
Всего 38-летний Овечкин набрал в нынешнем сезоне 42 (16+26) очка в 52 матчах.
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