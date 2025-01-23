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Олимпиада-2026 ,  
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Кандидат в президенты МОК призвал не спешить с допуском России на ОИ-2026

Лапартьян: МОК не стоит торопиться с решением по допуску России на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2026
Кандидат на пост главы МОК Лапартьян считает, что Россия останется в олимпийском движении, но не считает, что с вопросом ее участия в Играх-2026 надо торопиться
Давид Лапартьян
Давид Лапартьян (Фото: Arturo Holmes / Getty Images)

Россия не обречена на окончательное исключение из олимпийского движения, решение по возвращению спортсменов «будет принято в свое время», заявил кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Давид Лапартьян. Его слова приводит Ouest France.

Лапартьян отметил, что сама роль и миссия МОК заключаются в мирном объединении людей через спорт.

«Что касается Милана-2026, то, я думаю, нам не стоит торопиться с ответом на этот вопрос», — сказал Лапартьян.

В FIS выступили за допуск россиян. Какие федерации сняли отстранение
Спорт
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Лапартьян возглавляет Олимпийский комитет Франции и Международный союз велосипедистов (UCI). UCI допустил россиян на свои турниры в нейтральном статусе.

Выборы нового главы МОК запланированы на 20 марта.

Помимо француза, на пост претендуют еще шесть кандидатов.

Среди них главы еще трех международных федераций — британец Себастьян Коу (World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG) и швед Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS).

Также в числе кандидатов глава НОК Иордании и член исполкома МОК принц Фейсал ибн Хуссейн, вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве и член исполкома Кирсти Ковентри.

Элиаш ранее говорил, что поддерживает допуск россиян на турниры FIS на условиях, аналогичных Олимпиаде в Париже.

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Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК) Давид Лапартьян
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