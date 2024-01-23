«Спартак» победил «Динамо» со счетом 6:3 и вышел в плей-офф КХЛ

«Спартак» забросил «Динамо» шесть шайб и вышел в плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3. Четыре шайбы на счету форварда Максима Цыплакова

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей четыре шайбы забросил Максим Цыплаков (6, 12, 24, 27-я минуты), также отличились Шейн Принс (3) и Михал Чайковски (10). У проигравших шайбы на счету Дмитрия Рашевского (1), Игоря Ожиганова (43) и Егора Мартынова (57).

Цыплаков отметился самым быстрым покером в истории КХЛ со старта матча — 26:58. Предыдущий рекорд (30:13) был установлен Максимом Якуценей («Нефтехимик») в сезоне 2009/10.

«Спартак» обеспечил себе выход в плей-офф. Ранее это сделали ярославский «Локомотив», петербургский СКА и «Динамо».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 74 очка в 54 матчах. «Спартак» расположился на четвертой строчке с 72 очками в 56 встречах. Всего команды проведут в регулярном чемпионате КХЛ по 68 игр.

В следующем матче «Динамо» 25 января в гостях сыграет с «Куньлунем», а 27 января «бело-голубые» снова встретятся со «Спартаком», но уже на выезде.

В другом матче вторника омский «Авангард» в гостях обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 6:2.