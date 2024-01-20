Московское «Динамо» третьим в нынешнем сезоне вышло в плей-офф КХЛ
Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (25-я минута), Егор Римашевский (38), Даниил Пыленков (42) и Джордан Уил (59). У проигравших отличился Дмитрий Коробов (35).
На счету Гусева еще три передачи, он набрал уже 70 очков в сезоне и установил новый рекорд московского «Динамо» по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ. Предыдущее лучшее достижение принадлежало Вадиму Шипачеву — 68 очков в сезоне 2018/19.
Кроме того, Гусев, который является лучшим бомбардиром нынешней «регулярки», стал первым хоккеистом в истории КХЛ, отдавшим 50+ передач за один регулярный чемпионат в двух и более сезонах. В сезоне 2018/19 он сделал рекордные 65 ассистов.
Московское «Динамо» стало третьим клубом в нынешнем сезоне, который обеспечил себе место в плей-офф. Ранее это сделали ярославский «Локомотив» и петербургский СКА.
«Динамо» поднялось на второе место в Западной конференции, набрав 74 очка в 53 матчах. Минчане расположились на восьмой строчке с 51 очком в 52 встречах. Всего команды проведут в регулярном чемпионате КХЛ по 68 игр.
В следующем матче московское «Динамо» 23 января дома сыграет со «Спартаком», минчане днем ранее в гостях встретится со СКА.
На связи с проверенными новостями
Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото
Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов
7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности
Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика
Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион
Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности
На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео
Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото
«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике