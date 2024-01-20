Московское «Динамо» третьим в нынешнем сезоне вышло в плей-офф КХЛ

«Бело-голубые» обыграли минское «Динамо» и досрочно обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Гагарина. Ранее этого добились ярославский «Локомотив» и СКА

Матч «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (25-я минута), Егор Римашевский (38), Даниил Пыленков (42) и Джордан Уил (59). У проигравших отличился Дмитрий Коробов (35).

На счету Гусева еще три передачи, он набрал уже 70 очков в сезоне и установил новый рекорд московского «Динамо» по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ. Предыдущее лучшее достижение принадлежало Вадиму Шипачеву — 68 очков в сезоне 2018/19.

Кроме того, Гусев, который является лучшим бомбардиром нынешней «регулярки», стал первым хоккеистом в истории КХЛ, отдавшим 50+ передач за один регулярный чемпионат в двух и более сезонах. В сезоне 2018/19 он сделал рекордные 65 ассистов.

Московское «Динамо» стало третьим клубом в нынешнем сезоне, который обеспечил себе место в плей-офф. Ранее это сделали ярославский «Локомотив» и петербургский СКА.

«Динамо» поднялось на второе место в Западной конференции, набрав 74 очка в 53 матчах. Минчане расположились на восьмой строчке с 51 очком в 52 встречах. Всего команды проведут в регулярном чемпионате КХЛ по 68 игр.

В следующем матче московское «Динамо» 23 января дома сыграет со «Спартаком», минчане днем ранее в гостях встретится со СКА.