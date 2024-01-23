Хоккеист «Спартака» Максим Цыплаков сделал покер в матче КХЛ с «Динамо»

Хоккеист «Спартака» сделал покер в матче КХЛ с «Динамо»

Нападающий Максим Цыплаков за два периода забросил четыре шайбы в воротам «бело-голубых». «Спартак» пока выигрывает со счетом 6:1

Максим Цыплаков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Форвард московского «Спартака» Максим Цыплаков забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ против столичного «Динамо».

К середине второго периода «Спартак» выигрывает со счетом 6:1. Цыплаков отличился на 6-й, 10-й, 24-й и 27-й минутах. Причем первую и четвертую шайбу он забросил в меньшинстве.

На счету Цыплакова 41 (29+12) очко в 54 матчах в нынешнем сезоне.

У 25-летнего Цыплакова в КХЛ раньше не было даже хет-трика. Он вышел на третье место в списке лучших снайперов сезона. Больше забросили только его одноклубник Николай Голдобин (31) и форвард «Авангарда» Рид Буше (38).

Ранее из числа игроков «Спартака» четыре шайбы в одном матче забрасывал только Штефан Ружичка (новокузнецкому «Металлургу» в сезоне 2008/09).

Это самый быстрый покер в истории КХЛ со старта матча — 26:58. Предыдущий рекорд (30:13) был установлен Максимом Якуценей («Нефтехимик») в сезоне 2009/10. Кроме того, покер Цыплакова стал первым, в котором игрок забросил две шайбы в меньшинстве.