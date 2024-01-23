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Криштиану Роналду извинился за отмену матча с китайским клубом Слуцкого

Роналду извинился перед китайскими фанатами за отмену матча с клубом Слуцкого
«Ан-Наср» в рамках сбора в Китае должен был 24 января сыграть против «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий. Но Роналду получил небольшую травму, поэтому саудовский клуб решил перенести игру на неопределенный срок
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Саудовский «Ан-Наср» перенес на неопределенный срок два товарищеских матча против китайских клубов из-за того, что лидер команды португалец Криштиану Роналду получил небольшую травму.

«Ан-Наср» должен был сыграть в Китае матчи против «Шанхай Шэньхуа» (24 января), который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, и «Чжэцзян Профешионал» (28 января).

38-летний Роналду извинился перед китайскими болельщиками. «Я играю в футболе 22 года, и у меня было не так много травм. Я приезжаю в Китай с 2003–2004 года, поэтому чувствую себя здесь как дома — это мой второй дом. Я чувствовал, что здесь всегда являюсь особенным. Мне грустно. Я знаю, что вам тоже грустно», — цитирует португальца Goal.

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По словам Роналду, матчи обязательно состоятся в другие дни.

В «Ан-Насре» заявили, что достигли договоренности с организаторами о проведении этих игр как можно скорее. «Мы приехали сюда, в Шэньчжэнь, с большим уважением к китайским футбольным фанатам и особенно к фанатам Роналду. Принимая это во внимание, в дополнение к тесным отношениям между Саудовской Аравией и Китаем, мы готовы завершить наш тренировочный лагерь, как и планировалось, в Шэньчжэне, городе, который тепло принял нас и проявил такую большую любовь к нам и нашему капитану», — сказано в заявлении клуба.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Криштиану Роналду Китай Леонид Слуцкий (тренер)
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