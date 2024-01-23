Криштиану Роналду извинился за отмену матча с китайским клубом Слуцкого
Саудовский «Ан-Наср» перенес на неопределенный срок два товарищеских матча против китайских клубов из-за того, что лидер команды португалец Криштиану Роналду получил небольшую травму.
«Ан-Наср» должен был сыграть в Китае матчи против «Шанхай Шэньхуа» (24 января), который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, и «Чжэцзян Профешионал» (28 января).
38-летний Роналду извинился перед китайскими болельщиками. «Я играю в футболе 22 года, и у меня было не так много травм. Я приезжаю в Китай с 2003–2004 года, поэтому чувствую себя здесь как дома — это мой второй дом. Я чувствовал, что здесь всегда являюсь особенным. Мне грустно. Я знаю, что вам тоже грустно», — цитирует португальца Goal.
По словам Роналду, матчи обязательно состоятся в другие дни.
В «Ан-Насре» заявили, что достигли договоренности с организаторами о проведении этих игр как можно скорее. «Мы приехали сюда, в Шэньчжэнь, с большим уважением к китайским футбольным фанатам и особенно к фанатам Роналду. Принимая это во внимание, в дополнение к тесным отношениям между Саудовской Аравией и Китаем, мы готовы завершить наш тренировочный лагерь, как и планировалось, в Шэньчжэне, городе, который тепло принял нас и проявил такую большую любовь к нам и нашему капитану», — сказано в заявлении клуба.
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