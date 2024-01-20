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Одноклубник Роналду рассказал о недовольных Саудовской Аравией игроках

Одноклубник Роналду Ляпорт: многие футболисты недовольны Саудовской Аравией
Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт заявил, что многие испытывают трудности с адаптацией в Саудовской Аравии. Например, футболисты недовольны, что саудовцы ко всему относятся легкомысленно и не соблюдают договоренностей
Эмерик Ляпорт
Эмерик Ляпорт (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Защитник сборной Испании и «Ан-Насра» Эмерик Ляпорт рассказал в интервью газете AS, что многие привыкшие к выступлениям в Европе футболисты испытывают трудности с адаптацией в Саудовской Аравии.

«Есть большие перемены по сравнению с Европой, но, в конце концов, все сводится к адаптации. В Саудовской Аравии не облегчили нам задачу. На самом деле, есть много игроков, которые недовольны. Но мы работаем над этим каждый день, ведем переговоры и смотрим, улучшится ли ситуация, потому что для саудовцев это тоже что-то новое. У нас есть игроки, долго игравшие в Европе, возможно, они [клубы] к этому не привыкли и им придется приспособиться к более серьезному отношению», — сказал Ляпорт.

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По словам Ляпорта, саудовцы ко всему относятся легкомысленно. «Ультиматум, который вы можете им предъявить, для них не имеет значения. Они просто занимаются своими делами. Вы о чем-то договариваетесь, а они этого не соблюдают. Они словно борются с тобой. Обидно немного, в Европе к такому не привыкли», — добавил футболист.

Тем не менее 29-летний Ляпорт отметил, что пока не задумывается об уходе из «Ан-Насра». Он перешел в саудовский клуб, где теперь играет вместе с Криштиану Роналду, летом прошлого года из «Манчестер Сити».

Звезды футбола прошлым летом активно переходили в клубы чемпионата Саудовской Аравии. Например, состав «Аль-Хиляля» пополнили Неймар и лучший футболист РПЛ прошлого сезона Малком, в «Аль-Иттихад» перешли Карим Бензема и Н'Голо Канте, в «Ан-Насре» к Роналду присоединились Садио Мане и Марцело Брозович, «Аль-Ахли» подписал Роберто Фирмино, Рияда Мареза и Эдуара Менди.

Но в последнее время появляются сообщения о недовольстве многих футболистов. Карим Бензема был исключен из состава «Аль-Иттихада» на сбор в Дубае, поскольку не вернулся вовремя из отпуска. Джордан Хендерсон отыграл в «Аль-Иттифаке» лишь полгода и на этой неделе подписал контракт с нидерландским «Аяксом».

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Футбол Саудовская Аравия Криштиану Роналду
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