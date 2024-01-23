Белоруска Соболенко второй год подряд вышла в полуфинал Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 25-летняя Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, обыграла чешку Барбору Крейчикову, 11-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.
Ее следующей соперницей станет американка Кори Гауфф, четвертая ракетка мира.
Соболенко, занимающая второе место в рейтинге WTA, в прошлом году стала победительницей Australian Open. Всего на ее счету 13 титулов на турнирах WTA.
28-летняя Крейчикова, чемпионка «Ролан Гаррос» 2021 года, в 1/8 финала обыграла 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву.
В женской сетке еще осталась одна россиянка. Анна Калинская в ночь на 24 января проведет четвертьфинальный матч против китаянки Чжэнь Циньвэнь.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.
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