Соболенко обыграла Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open

Белоруска Соболенко второй год подряд вышла в полуфинал Australian Open

Вторая ракетка мира в 1/4 финала легко победила Барбору Крейчикову из Чехии. За выход в финал она поспорит с американкой Кори Гауфф

Арина Соболенко (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 25-летняя Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, обыграла чешку Барбору Крейчикову, 11-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.

Ее следующей соперницей станет американка Кори Гауфф, четвертая ракетка мира.

Соболенко, занимающая второе место в рейтинге WTA, в прошлом году стала победительницей Australian Open. Всего на ее счету 13 титулов на турнирах WTA.

28-летняя Крейчикова, чемпионка «Ролан Гаррос» 2021 года, в 1/8 финала обыграла 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

В женской сетке еще осталась одна россиянка. Анна Калинская в ночь на 24 января проведет четвертьфинальный матч против китаянки Чжэнь Циньвэнь.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.