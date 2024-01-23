«Будет сенсация века». Каковы шансы на российский финал Australian Open

Даниил Медведев и Андрей Рублев пробились в четвертьфинал Australian Open. Россияне смогут сыграть друг против друга лишь в решающем матче турнира. Каковы шансы на российский финал Australian Open — об этом подборка «РБК Спорт»

Даниил Медведев (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в четвертьфинал первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open, который проходит в Мельбурне.

Рублев за выход в полуфинал поборется с итальянцем Янником Синнером (4-е место в рейтинге ATP), а соперником Медведева в 1/4 финала стал польский теннисист Хуберт Хуркач (9).

В других четвертьфиналах встретятся: Новак Джокович (Сербия, 1) — Тейлор Фриц (США, 12); Карлос Алькарас (Испания, 2) — Александр Зверев (Германия, 6-я).

Российские спортсмены смогут встретиться друг с другом только на финальной стадии турнира. «РБК Спорт» узнал мнение экспертов, смогут ли россияне дойти до финала Australian Open.

Каковы шансы на российский финал Australian Open

Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде

«Не скажу, что у Андрея есть очевидное преимущество в четвертьфинале, поскольку Синнер является одним из сильнейших игроков в туре. Нужно выходить, бороться за каждый мяч и сохранить тот настрой, который был с Де Минауром. Андрей находится в очень хорошей форме, но и игра Синнера очень впечатляет, он очень серьезный соперник. Будет интересный матч, но тяжело загадывать, кто победит. Даниилу же в 1/4 финала нельзя допускать срывов, которые были в предыдущем матче. Нужно играть очень цепко. Хуркач подает, играет мощно на задней линии, поэтому такие подарки сопернику могут не пройти. Даня сам все знает, он настроится на матч и будет играть от первого до последнего очка.

На этой стадии все соперники очень серьезные. Нет никого из легких. Загадывать что-то на дальнейшие игры очень сложно. Даже тяжело выделить кого-то одного из оставшихся спортсменов. Естественно, Джокович фаворит турнира, но и он может проиграть. Российский финал теоретически возможен, мы можем об этом говорить. Конечно, хотелось бы, но нужно следить матч за матчем», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

Андрей Чесноков, бывший теннисист, полуфиналист Открытого чемпионата Франции 1989 года, а ныне тренер

«Если Медведев будет играть в четвертьфинале так же, как в 1/8 финала, то ему будет крайне тяжело. Я склоняюсь к тому, что у Хуркача больше шансов дойти до полуфинала. Также Андрей в последнем матче чуть ли не марафон пробежал, выиграл на морально-волевых качествах. После таких матчей иногда очень сложно восстановиться. Тем более, Синнер очень прибавил, и Андрею будет крайне тяжело после 1/8 финала. В этой паре для меня фаворит Синнер, который с легкостью всех обыгрывал в прошедших играх. Если будет российский финал, то это будет сенсация века. Смотря на игру Медведева, видно, что он находится не в лучшей своей форме и кондициях. Что касается Андрея, то нужно смотреть на форму восстановления после игры с Де Минауром», — сказал Чесноков «РБК Спорт».

Елена Брюховец, победительница трех турниров WTA

«Тяжело сказать, что у Рублева есть преимущество над Синнером, так как Янник играет очень ровно и он здорово отыграл концовку года. Поэтому, Андрею надо сыграть очень хороший, ровный матч и находится в стабильном психоэмоциональном состоянии. Ему нужно хорошо подавать и быть хорошо заряженным, в этом случае у него есть шансы на проход в полуфинал. У Даниила все зависит от того как он будет подавать. Даня неоднократно показывал, что может доходить до финальных стадий турниров «Большого шлема», поэтому он знает что нужно делать. Но главный фактор — это также психоэмоциональное состояние. Если получится быть сфокусированным на игре и не срываться в эмоциональном плане, то будем надеяться, что мы его увидим в полуфинале. Конечно, нам очень хочется российский финал на турнире «Большого шлема». Мы иззбалованы хорошими результатами наших теннисистов и если это случится, то это будет большой успех для российского мужского тенниса. Конечно, будем надеяться, но до этого еще очень далеко», — заявила Брюховец «РБК Спорт».

Виктор Янчук, председатель международной федерации тенниса от СССР (1983–1990)

«Будут очень равные и напряженные матчи. Трудно кому-то из соперников отдать предпочтения, потому что класс довольно высокий. У Андрея есть сильная сторона — это мощные удары и хорошая разводка. При том, что он играет в хорошей форме и настрое, у него иногда проскакивают невынужденные ошибки, но в матче с Синнером это непозволительно, потому что соперник хорошо передвигается по корту. При ровной игре Андрея, его характер должен принести ему дополнительное преимущество. Думаю, где-то 55% на 45% в пользу Андрея, а по ходу игру будем смотреть, кто выдержит. Кроме всего прочего, где-то удача должна сопутствовать.

У Даниила опасный соперник, но он хорошо его знает. Поэтому, думаю Даня правильно построит план на игру и сумеет в затяжной борьбе показать большую стабильность и надежность, что отличает стиль игры нашего спортсмена. Даниил обострил свои удары справа: если раньше он мог выиграть только на контратаках, то сейчас нападающие средства у него увеличились и он стал часто забивать ударами справа. Даниила трудно пробить, потому что он хорошо передвигается. Поэтому, верим в него. Как правило, он выходит с хорошим настроением. Думаю, он переиграет психологически, в первую очередь. Но пока нужно жить каждой встречей, каждым кругом. Каждая игра должна восприниматься, как решающая, при этом будет результат. Но сейчас трудно загадывать вперед и говорить о шансах на российский финал», — сказал Янчук «РБК Спорт».