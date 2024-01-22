Россиянка Калинская впервые вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема»
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open, который проходит в Мельбурне.
В 1/8 финала россиянка обыграла итальянскую теннисистку Жасмин Паолини (31-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут.
В четвертьфинале Калинская встретится с победителем встречи между китаянкой Чжэн Циньвэнь (15-й номер в рейтинге WTA) и француженкой Осеан Доден (95).
Калинская впервые в карьере вышла в 1/4 финала на турнире «Большого шлема». Ранее лучшим результатом россиянки на турнирах «Большого шлема» были выходы во второй круг US Open в 2019, 2020 и 2022 годах. 25-летняя россиянка занимает 75-е место в рейтинге WTA.
Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.
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