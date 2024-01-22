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Россиянка Калинская впервые вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема»

Россиянка Калинская впервые вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема»
Анна Калинская в 1/8 финала Australian Open обыграла итальянку Жасмин Паолини и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Tracey Nearmy / REUTERS)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open, который проходит в Мельбурне.

В 1/8 финала россиянка обыграла итальянскую теннисистку Жасмин Паолини (31-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут.

В четвертьфинале Калинская встретится с победителем встречи между китаянкой Чжэн Циньвэнь (15-й номер в рейтинге WTA) и француженкой Осеан Доден (95).

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Калинская впервые в карьере вышла в 1/4 финала на турнире «Большого шлема». Ранее лучшим результатом россиянки на турнирах «Большого шлема» были выходы во второй круг US Open в 2019, 2020 и 2022 годах. 25-летняя россиянка занимает 75-е место в рейтинге WTA.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.

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Альвина Цаканян
теннис Australian Open Анна Калинская
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