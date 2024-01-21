 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Россиянка Мирра Андреева проиграла Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open
Андреева, которая в 16 лет занимает 47-е место в рейтинге WTA, уступила в трех сетах чемпионке «Ролан Гаррос» 2021 года Барборе Крейчиковой. Ранее в воскресенье с турнира вылетели Мария Тимофеева и Карен Хачанов
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Tracey Nearmy / Reuters)

Россиянка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open в Мельбурне, уступив чешке Барборе Крейчиковой.

В 1/8 финала 16-летняя Андреева (47-я ракетка мира) проиграла Крейчиковой (11-я) со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась два часа.

Андреева и Крейчикова ранее дважды встречались в 2023 году, и оба раза побеждала россиянка.

Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал Australian Open
Спорт
Карен Хачанов

Ранее в воскресенье турнир покинула 20-летняя Мария Тимофеева. Таким образом, в женском разряде из россиянок осталась только Анна Калинская, которой предстоит матч с итальянкой Джасмин Паолини.

Крейчикова в четвертьфинале сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Андреева в прошлом году играла в финале юниорского Australian Open, где уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Андреева — самая успешная молодая теннисистка России. Во втором круге Australian Open Андреева разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса, в третьем вырвала победу у француженки Диан Парри, уступая 1:5 в решающем сете.

На счету 28-летней Крейчиковой семь титулов WTA в одиночном разряде, в том числе победа на «Ролан Гаррос» в 2021 году.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла Соболенко.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Авторы
Теги
Анна Сатдинова, Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Мирра Андреева
Материалы по теме
Россиянка проиграла украинке и не вышла в 1/4 финала Australian Open
Спорт
«Одаренные». Две дебютантки из России вышли в 1/8 финала Australian Open
Спорт
Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Стала известна возможная причина крушения самолета в Афганистане Общество, 12:45
Пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге. Фото Общество, 12:43
Биатлонист Бабиков выиграл большой масс-старт на Кубке России в Ижевске Спорт, 12:29
Над Германией сгорел астероид. Видео Общество, 12:13
СК завел дело после крушения самолета с россиянами в Афганистане Общество, 12:03
Минобороны сообщило о взятии под контроль села в Харьковской области Политика, 11:58
Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open Спорт, 11:53
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ретроградный Меркурий и марафоны желаний: почему мы верим в чудеса Pro, 11:50
Постирочная, гардероб и сквозной санузел: как организовать пространство РБК и ПИК, 11:39
С начала операции в Газе погибли 195 израильских военных Политика, 11:31
Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал Australian Open Спорт, 11:28
При обстреле рынка в Донецке погибли 13 человек Политика, 11:26
Вагю Цукерберга: почему в США недовольны инвестициями миллиардера в мясо Pro, 11:22
В Гонконге во время марафона умер человек, еще свыше 800 получили травмы Спорт, 11:15