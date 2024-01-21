Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Андреева, которая в 16 лет занимает 47-е место в рейтинге WTA, уступила в трех сетах чемпионке «Ролан Гаррос» 2021 года Барборе Крейчиковой. Ранее в воскресенье с турнира вылетели Мария Тимофеева и Карен Хачанов

Мирра Андреева (Фото: Tracey Nearmy / Reuters)

Россиянка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open в Мельбурне, уступив чешке Барборе Крейчиковой.

В 1/8 финала 16-летняя Андреева (47-я ракетка мира) проиграла Крейчиковой (11-я) со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась два часа.

Андреева и Крейчикова ранее дважды встречались в 2023 году, и оба раза побеждала россиянка.

Ранее в воскресенье турнир покинула 20-летняя Мария Тимофеева. Таким образом, в женском разряде из россиянок осталась только Анна Калинская, которой предстоит матч с итальянкой Джасмин Паолини.

Крейчикова в четвертьфинале сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Андреева в прошлом году играла в финале юниорского Australian Open, где уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Андреева — самая успешная молодая теннисистка России. Во втором круге Australian Open Андреева разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса, в третьем вырвала победу у француженки Диан Парри, уступая 1:5 в решающем сете.

На счету 28-летней Крейчиковой семь титулов WTA в одиночном разряде, в том числе победа на «Ролан Гаррос» в 2021 году.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла Соболенко.