Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open
Россиянка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open в Мельбурне, уступив чешке Барборе Крейчиковой.
В 1/8 финала 16-летняя Андреева (47-я ракетка мира) проиграла Крейчиковой (11-я) со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась два часа.
Андреева и Крейчикова ранее дважды встречались в 2023 году, и оба раза побеждала россиянка.
Ранее в воскресенье турнир покинула 20-летняя Мария Тимофеева. Таким образом, в женском разряде из россиянок осталась только Анна Калинская, которой предстоит матч с итальянкой Джасмин Паолини.
Крейчикова в четвертьфинале сыграет с белоруской Ариной Соболенко.
Андреева в прошлом году играла в финале юниорского Australian Open, где уступила соотечественнице Алине Корнеевой.
Андреева — самая успешная молодая теннисистка России. Во втором круге Australian Open Андреева разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса, в третьем вырвала победу у француженки Диан Парри, уступая 1:5 в решающем сете.
На счету 28-летней Крейчиковой семь титулов WTA в одиночном разряде, в том числе победа на «Ролан Гаррос» в 2021 году.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла Соболенко.
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