Футбол Италия. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Наполи Болонья 1 2,17 x 3,2 2 3,9 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,55 x 4,1 2 6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,4 x 3,6 2 2,85 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Олимпиада-2026⁠,
0

Тарасова назвала главную задачу Петросян и Гуменника перед Олимпиадой

Татьяна Тарасова оценила форму Петросян и Гуменника за два месяца до Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2026
Тарасова считает, что главным для обоих спортсменов сейчас является сохранить свое здоровье до Олимпиады
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что победители чемпионата России Аделия Петросян и Петр Гуменник находятся в хорошей форме.

Тарасова отметила, что пик формы фигуристы должны набрать к середине февраля, когда стартуют Олимпийские игры. «Поэтому на данный период времени они готовы хорошо. А в феврале будут готовы еще лучше», — сказала тренер «РИА Новости».

Она также добавила, что главной задачей для спортсменов сейчас является сохранение здоровья.

Петросян и Гуменник уже получили официальные приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры и будут выступать в качестве нейтральных атлетов, без национальной символики. Соревнования по фигурному катанию у мужчин стартуют 10 февраля, у женщин — 17 февраля.

На этих выходных Петросян защитила титул чемпионки страны, набрав 235,95 балла и в третий раз подряд выиграв национальное первенство. Гуменник впервые в карьере стал чемпионом России, показав результат в 304,95 балла.

фигурное катание Петр Гуменник Аделия Петросян Татьяна Тарасова Олимпиада-2026
