Тарасова назвала главную задачу Петросян и Гуменника перед Олимпиадой

Татьяна Тарасова оценила форму Петросян и Гуменника за два месяца до Олимпиады

Тарасова считает, что главным для обоих спортсменов сейчас является сохранить свое здоровье до Олимпиады

Татьяна Тарасова (Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что победители чемпионата России Аделия Петросян и Петр Гуменник находятся в хорошей форме.

Тарасова отметила, что пик формы фигуристы должны набрать к середине февраля, когда стартуют Олимпийские игры. «Поэтому на данный период времени они готовы хорошо. А в феврале будут готовы еще лучше», — сказала тренер «РИА Новости».

Она также добавила, что главной задачей для спортсменов сейчас является сохранение здоровья.

Петросян и Гуменник уже получили официальные приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры и будут выступать в качестве нейтральных атлетов, без национальной символики. Соревнования по фигурному катанию у мужчин стартуют 10 февраля, у женщин — 17 февраля.

На этих выходных Петросян защитила титул чемпионки страны, набрав 235,95 балла и в третий раз подряд выиграв национальное первенство. Гуменник впервые в карьере стал чемпионом России, показав результат в 304,95 балла.