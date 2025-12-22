Семерым напавшим на чемпиона России по боксу дали тюремные сроки

Боксер Двали с другом в июле 2024-го заступились за человека, которого избивала толпа на набережной Феодосии, и сами получили травмы. Обвиняемыми по делу проходят девять человек, семерым дали сроки

Дмитрий Двали (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Семь жителей Феодосии получили от 1,5 до 3,8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за применение насилия в отношении чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали и его друга в 2024 году, сообщила пресс-служба СК Крыма и Севастополя.

Двали и его друг ранним утром 28 июля заступились за прохожего, которого избивала группа лиц на набережной Феодосии. Спортсмен и его товарищ также получили многочисленные телесные повреждения, Двали чуть не лишился глаза, ему сделали несколько операций.

СК сообщал, что задержанным за нападение предъявили обвинение в покушении на убийство. В СК отметили, что все обвиняемые свою вину в совершенном преступлении признали полностью.

Уголовные дела в отношении еще двоих обвиняемых выделены в отдельное производство.

Двали после избиения заявил, что не считает себя героем, но председатель СК Александр Бастрыкин наградил боксера ведомственной медалью «Доблесть и отвага».