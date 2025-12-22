 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Наполи Болонья 1 2,17 x 3,2 2 3,9 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,55 x 4,1 2 6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,4 x 3,6 2 2,85 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Семерым напавшим на чемпиона России по боксу дали тюремные сроки

Семерым напавшим на чемпиона России по боксу Двали дали тюремные сроки
Боксер Двали с другом в июле 2024-го заступились за человека, которого избивала толпа на набережной Феодосии, и сами получили травмы. Обвиняемыми по делу проходят девять человек, семерым дали сроки
Дмитрий Двали
Дмитрий Двали (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Семь жителей Феодосии получили от 1,5 до 3,8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за применение насилия в отношении чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали и его друга в 2024 году, сообщила пресс-служба СК Крыма и Севастополя.

Двали и его друг ранним утром 28 июля заступились за прохожего, которого избивала группа лиц на набережной Феодосии. Спортсмен и его товарищ также получили многочисленные телесные повреждения, Двали чуть не лишился глаза, ему сделали несколько операций.

СК сообщал, что задержанным за нападение предъявили обвинение в покушении на убийство. В СК отметили, что все обвиняемые свою вину в совершенном преступлении признали полностью.

Уголовные дела в отношении еще двоих обвиняемых выделены в отдельное производство.

Двали после избиения заявил, что не считает себя героем, но председатель СК Александр Бастрыкин наградил боксера ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бокс Дмитрий Двали
Материалы по теме
Власти Крыма национализировали имущество украинского боксера Усика
Спорт
Российские боксеры завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира
Спорт
Сын Цзю нанес американскому боксеру Веласкесу первое в карьере поражение
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Путин пообещал Рахмону наказать виновных в убийстве мальчика Политика, 17:01
Следствие потребовало заочно арестовать Гарри Каспарова Политика, 17:00
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения полетов Общество, 16:58
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 16:57
Объяснена причина двойной разницы роста цен на жилье в Москве и в России Недвижимость, 16:57
Роскомнадзор пригрозил WhatsApp блокировкой Технологии и медиа, 16:49
Мишустин объявил о непродлении моратория на штрафы для застройщиков Экономика, 16:46
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Почему управление доступом становится новым трендом в кибербезопасности Отрасли, 16:45
Пираты взломали библиотеку Spotify и получили доступ к 86 млн аудиофайлов Общество, 16:44
Журналист WP узнал, что Трамп отозвал 48 послов без объяснений Политика, 16:43
Семерым напавшим на чемпиона России по боксу дали тюремные сроки Спорт, 16:35
Время пейджеров прошло: какой ты бизнесмен РБК и WB для бизнеса, 16:30
Совет ЕС продлил санкции против России на полгода Политика, 16:25
Посла США вызовут в МИД Дании из-за назначения спецпосланника Гренландии Политика, 16:23