Пострадавший в драке в Феодосии боксер отказался считать себя героем

Пострадавший в драке в Крыму боксер Двали: не думаю, что я какой-то герой

Дмитрий Двали в конце июля заступился за человека, которого избивала толпа и сам чуть не потерял глаз. Боксер заявил, что не смог бы пройти мимо, даже зная о последствиях, и назвал это обычным мужским поступком

Дмитрий Двали (Фото: dima2li / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали, получивший серьезную травму глаза в результате массовой драки в Феодосии, заявил, что все равно заступился бы за избитого толпой парня. Интервью с Двали опубликовал телеграм-канал Shot.

Двали избили утром 28 июля, когда он с другом заступился за человека, которого избивала толпа. Боксер перенес три операции на пострадавшем глазу. По его словам, врачи никаких прогнозов пока не дают.

На вопрос о том, стал бы он вмешиваться в массовую драку на улице, если бы знал, что получит такую травму, Двали ответил: «Я был трезв, отдавал полностью отчет своим действиям. Конечно, я бы заступился».

«Обычный мужской поступок. Не думаю, что я какой-то герой», — отметил боксер.

В начале августа председатель СК Александр Бастрыкин наградил Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Всем девятерым напавшим на Двали предъявили обвинение в покушении на убийство, они были арестованы до конца сентября.