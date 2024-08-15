 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Пострадавший в драке в Феодосии боксер отказался считать себя героем

Пострадавший в драке в Крыму боксер Двали: не думаю, что я какой-то герой
Дмитрий Двали в конце июля заступился за человека, которого избивала толпа и сам чуть не потерял глаз. Боксер заявил, что не смог бы пройти мимо, даже зная о последствиях, и назвал это обычным мужским поступком
Дмитрий Двали
Дмитрий Двали (Фото: dima2li / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали, получивший серьезную травму глаза в результате массовой драки в Феодосии, заявил, что все равно заступился бы за избитого толпой парня. Интервью с Двали опубликовал телеграм-канал Shot.

Двали избили утром 28 июля, когда он с другом заступился за человека, которого избивала толпа. Боксер перенес три операции на пострадавшем глазу. По его словам, врачи никаких прогнозов пока не дают.

На вопрос о том, стал бы он вмешиваться в массовую драку на улице, если бы знал, что получит такую травму, Двали ответил: «Я был трезв, отдавал полностью отчет своим действиям. Конечно, я бы заступился».

«Обычный мужской поступок. Не думаю, что я какой-то герой», — отметил боксер.

Хирурги сохранили глаз избитому в Феодосии боксеру Двали
Спорт
Дмитрий Двали

В начале августа председатель СК Александр Бастрыкин наградил Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Всем девятерым напавшим на Двали предъявили обвинение в покушении на убийство, они были арестованы до конца сентября.

Банки оценили интерес россиян к ипотеке по экстравысоким ставкам

WSJ рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве «Северных потоков»

В «Сбере» назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники

Алаудинов сообщил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Киев признал, что обсуждал операцию в Курской области с Западом

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Подборка странных требований при аренде жилья

Названы мегаполисы, где сильнее всего упали продажи новостроек

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бокс Дмитрий Двали
Материалы по теме
Тренер узбекских боксеров перенес остановку сердца на Олимпиаде
Спорт
Толпа избила чемпиона России и Европы по боксу в Феодосии
Спорт
Провалившую гендерный тест боксершу на Тайване признают призером ЧМ-2023
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 98,32 (-1,99) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 88,8 (-1,21) Инвестиции, 17:35
В Москве арестовали ударившего полицейского американцаОбщество, 18:48
Роспотребнадзор предложил Африке помощь из-за эпидемии оспы обезьянОбщество, 18:46
В Минобороны создали совет по безопасности приграничных областейПолитика, 18:43
Европа сократила импорт СПГ до минимума с сентября 2021 годаБизнес, 18:39
Полиция задержала троих за покушение на отца лучшего молодого игрока ЕвроСпорт, 18:37
Могут ли бактерии в кишечнике «заставить» человека употреблять алкогольPro, 18:35
Разведчики Дульцевы рассказали подробности своего захвата в СловенииПолитика, 18:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти Липецкой области назвали размер выплаты за разрушенные домаПолитика, 18:26
Крушение бомбардировщика в Иркутской области. ВидеоОбщество, 18:22
Почти 70% институционалов не продали акции биткоин-ETF во втором кварталеКрипто, 18:21
Экипаж Ту-22 успел катапультироваться перед крушением в Иркутской областиОбщество, 18:08
Во Владимирской области запущено новое колбасное производство «Аби»РБК Отрасли, 18:05
Пострадавший в драке в Феодосии боксер отказался считать себя героемСпорт, 17:56
В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22⁠Политика, 17:56