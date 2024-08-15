Пострадавший в драке в Феодосии боксер отказался считать себя героем
Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали, получивший серьезную травму глаза в результате массовой драки в Феодосии, заявил, что все равно заступился бы за избитого толпой парня. Интервью с Двали опубликовал телеграм-канал Shot.
Двали избили утром 28 июля, когда он с другом заступился за человека, которого избивала толпа. Боксер перенес три операции на пострадавшем глазу. По его словам, врачи никаких прогнозов пока не дают.
На вопрос о том, стал бы он вмешиваться в массовую драку на улице, если бы знал, что получит такую травму, Двали ответил: «Я был трезв, отдавал полностью отчет своим действиям. Конечно, я бы заступился».
«Обычный мужской поступок. Не думаю, что я какой-то герой», — отметил боксер.
В начале августа председатель СК Александр Бастрыкин наградил Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Всем девятерым напавшим на Двали предъявили обвинение в покушении на убийство, они были арестованы до конца сентября.
Банки оценили интерес россиян к ипотеке по экстравысоким ставкам
WSJ рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве «Северных потоков»
В «Сбере» назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники
Алаудинов сообщил об изменении тактики ВСУ в Курской области
Киев признал, что обсуждал операцию в Курской области с Западом
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Подборка странных требований при аренде жилья
Названы мегаполисы, где сильнее всего упали продажи новостроек
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов