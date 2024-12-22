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Чемпионка Олимпиады поддержала «затрудненный» допуск фигуристов из России

Чемпионка Олимпиады Дюамель: меня устраивает, что ISU затруднил россиянам допуск
ISU допустил россиян к отбору на Олимпиаду в нейтральном статусе. Канадка Меган Дюамель, регулярно критикующая россиян, заявила, что критерии допуска справедливые, поскольку затрудняют участие в соревнованиях
Меган Дюамель
Меган Дюамель (Фото: Tim Bradbury / Getty Images)

Критерии и правила допуска российских фигуристов на олимпийскую квалификацию в какой-то степени справедливые, заявила Vseprosport чемпионка Игр в Пхёнчхане в командном турнире фигуристов канадка Меган Дюамель.

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам выступить на отборочном турнире в Пекине в сентябре в нейтральном статусе, дав по одной квоте в каждой дисциплине, при этом в командном турнире россияне выступить на Играх-2026 не смогут.

«Я не уверена в том, какие именно спортсмены смогут пройти квалификацию, учитывая все критерии допуска. Но меня это устраивает. Однако ISU своими правилами допуска затруднил российским спортсменам участие в соревнованиях», — заявила Дюамель.

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Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

Дюамель ранее неоднократно высказывалась о российском фигурном катании, в частности, критиковала Камилу Валиеву, призывала бойкотировать Игры-2024 в случае допуска России, а также предлагала запретить сменившим гражданство россиянам тренироваться на родине.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова по поводу заявлений Дюамель сказала, что той надо сменить профессию и «идти в ВСУ», а трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина говорила, что у канадки просто «чешется язык».

Квалификационный турнир на Олимпийские игры 2026 года для фигуристов пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября.

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Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание ISU Меган Дюамель
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