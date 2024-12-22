Чемпионка Олимпиады поддержала «затрудненный» допуск фигуристов из России
Критерии и правила допуска российских фигуристов на олимпийскую квалификацию в какой-то степени справедливые, заявила Vseprosport чемпионка Игр в Пхёнчхане в командном турнире фигуристов канадка Меган Дюамель.
Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам выступить на отборочном турнире в Пекине в сентябре в нейтральном статусе, дав по одной квоте в каждой дисциплине, при этом в командном турнире россияне выступить на Играх-2026 не смогут.
«Я не уверена в том, какие именно спортсмены смогут пройти квалификацию, учитывая все критерии допуска. Но меня это устраивает. Однако ISU своими правилами допуска затруднил российским спортсменам участие в соревнованиях», — заявила Дюамель.
Дюамель ранее неоднократно высказывалась о российском фигурном катании, в частности, критиковала Камилу Валиеву, призывала бойкотировать Игры-2024 в случае допуска России, а также предлагала запретить сменившим гражданство россиянам тренироваться на родине.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова по поводу заявлений Дюамель сказала, что той надо сменить профессию и «идти в ВСУ», а трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина говорила, что у канадки просто «чешется язык».
Квалификационный турнир на Олимпийские игры 2026 года для фигуристов пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов