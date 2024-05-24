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Тарасова призвала «идти в ВСУ» критикующую российских фигуристов Дюамель

Тарасова: критикующей российских фигуристов канадке Дюамель нужно идти в ВСУ
Олимпийская чемпионка ранее высказала мнение, что ISU должен препятствовать переходу российских фигуристов в другие страны. Тарасова в ответ заявила, что Дюамель уже надоела своими высказываниями и ей надо сменить профессию
Меган Дюамель
Меган Дюамель (Фото: Derek Leung / Getty Images)

Олимпийской чемпионке Пхёнчхана в командном турнире фигуристов канадке Меган Дюамель, которая постоянно критикует россиян, следует сменить профессию, заявила «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Дюамель, комментируя переходы российских фигуристов в другие сборные, высказала мнение, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен препятствовать смене спортивного гражданства россиян, если они продолжают тренироваться у себя на родине.

«Дюамель надо поменять профессию. Она числится в спортсменах, а ей нужно идти в ВСУ. Пусть там предлагает свои услуги. Покоя ей нет, и нам с ней покоя нет. Она уже надоела своими высказываниями», — сказала Тарасова.

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Накануне Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Софье Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, выступающей в танцах на льду Аннабель Морозовой — в сборную США, а паре Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев — в команду Узбекистана.

Дюамель регулярно критически высказывается в адрес российских фигуристов и тренеров, также она призывала бойкотировать Игры в случае допуска туда России.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Татьяна Тарасова Меган Дюамель
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