«Это победа». Реакция Европы на недопуск российских лыжников на Олимпиаду

Российских спортсменов не допустили на соревнования по лыжным видам спорта. «РБК Спорт» собрал реакцию мирового лыжного сообщества на это решение

Российские лыжники после победы на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Фото: Al Bello / Getty Images)

Члены совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) проголосовали за недопуск российских и белорусских спортсменов до международных турниров и предстоящей в феврале 2026 года Олимпиады в Италии.

Какие виды входят в FIS: лыжные гонки, горные лыжи, фристайл, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье

Эта новость во многих странах прошла незамеченной, поскольку лишь в немногих курируемых FIS видах россияне находятся на видных позициях. И среди этих видов особняком стоят лыжные гонки, где ведущие роли также играют Норвегия, Швеция и Финляндия.

Скандинавские страны и Финляндия практически во всех видах выступили против возвращения России, и лыжные гонки не стали исключением.

По мнению российской стороны, решающую роль в недопуске на Олимпиаду сыграли Финляндия и Норвегия. Именно в этих странах решение FIS вызвало бурю ликования.

«РБК Спорт» собрал реакцию мирового лыжного сообщества после голосования совета FIS.

Как отреагировали в Финляндии

Член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) финн Мартти Ууситало сожалеет, что в спорт вновь вмешалась политика и пришлось проводить голосование.

«Крайне печально, что в спорте, который должен быть свободен от политики, нам приходится голосовать по таким вопросам, но, к сожалению, именно к такой ситуации мы сейчас пришли, — цитирует финского функционера Ilta-Sanomat.

Финляндия проголосовала против допуска россиян, но Ууситало представлял не свою страну, а FIS. «Окончательный результат соответствовал позиции Ассоциации лыжного спорта Финляндии и Олимпийского комитета, так что в этом печальном контексте решение было, безусловно, правильным», — добавил он.

Сборная Норвегии по лыжам пригрозила бойкотом в случае допуска россиян. Также о возможном бойкоте заявила шведская лыжница Линн Сван.

По словам Ууситало, участники заседания вели себя адекватно и он не слышал о попытках давления на результаты голосования путем бойкотов. «Были разные точки зрения, и у всех была возможность высказать свое мнение по этому вопросу», — рассказал Ууситало.

Двукратный призер Олимпиады Юха Мието назвал решение правильным. «Сначала я думал, что все лучшие спортсмены должны пройти отбор на Олимпиаду, но, по правде говоря, решение FIS было однозначным. Мы должны быть удовлетворены этим. Решение, вероятно, было правильным и было принято демократическим путем, если можно так выразиться», — отметил он

Шестикратный призер Олимпиады Харри Кирвесниеми был удивлен решением FIS. «Участие России лоббировалось на высоком уровне в FIS. Были опасения, что лоббирование может увенчаться успехом, поскольку в федерации представлено гораздо больше стран, чем традиционные страны зимних видов спорта», — отметил он.

Норвежские СМИ Dagbladet и NRK до выборов сообщили, что глава FIS Йохан Элиаш выступал за допуск россиян к международным стартам и призывал проголосовать за это все федерации.

По мнению Кирвесниеми, в сложившейся ситуации не было иного выхода, кроме как продолжать вводить санкции против России. «Бессмысленно жаловаться на то, что политике не место в спорте. Россия — страна, которая использует спорт как политический инструмент чаще, чем любая другая», — считает бывший финский лыжник.

«Всегда грустно, что не все лучшие соревнуются, но в мире есть вещи поважнее большого спорта. Приходится принимать непростые решения», — добавил он, выразив мнение, что россиян следует допустить к международным стартам только после завершения конфликта на Украине.

Как отреагировали в Норвегии

Президент Ассоциации лыжного спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг назвала решение FIS победой. «Мы рады и удовлетворены тем, что большинство в международном горнолыжном сообществе по-прежнему хотят исключения спортсменов из России и Беларуси», — цитирует Дюрхауг VG

«Длительная война не должна вознаграждаться участием в Олимпиаде. Мы рады, что большинство в FIS по-прежнему выступает за запрет. Не сомневаюсь, что мы, скандинавы, обеспокоены этим больше, чем другие, но мы считаем, что после их запрета ничего не изменилось», — добавила она.

В пресс-релизе организации приводится ее заявление: «Ассоциация лыжного спорта четко обозначила свою позицию с самого начала конфликта, и сегодняшнее решение — это победа для всех, кто дистанцируется от действий России».

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо фразой «не стоит соваться в наш спорт» поддержал решение FIS не допускать российских лыжников до Олимпиады-2026. Свое мнение он выразил в разговоре с норвежским телеканалом TV2.

«Я поддерживаю это решение, и оно соответствует моим взглядам и размышлениям по этому вопросу. Пока Россия воюет с Украиной, ей не стоит соваться в наш спорт. Да, я считаю, что FIS приняла правильное решение», — заявил Клебо в интервью TV2.

Норвежский прыгун с трамплина Хальвор Эгнер Гранеруд тоже поддержал решение FIS. «Хорошо, что FIS проголосовал против. Пока Россия ведет войну, я считаю, было бы неправильно впускать ее обратно», — цитирует Гранеруда NRK.

В то же время он выразил поддержку российским спортсменам. «Мне искренне жаль спортсменов, которые пострадали от этого, ведь они не имеют никакого отношения к российским военным, — добавил он. — Судя по тому, что я видел на футбольных матчах с участием Израиля, думаю, это потребовало бы значительного усиления мер безопасности, что также затруднило бы проведение подобных мероприятий многим организаторам в финансовом плане».



Спортивный комментатор телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт удивлен решением FIS. «Это действительно большой сюрприз. Судя по тому, как развивались события последних недель, и я, и несколько моих коллег были практически уверены, что совет FIS изменит свое решение», — признался он.

«Президент FIS Элиаш приложил немало усилий, хитрости и авторитета, чтобы склонить на свою сторону большинство, но не добился успеха, даже на прошлой неделе, за спиной своего собственного руководства, направив письмо странам-членам», — считает Сальтведт.

Участник Олимпиады в лыжных гонках и эксперт NRK Торгейр Бьёрн считает, что интерес к этому виду спорта, вероятно, возрос бы в случае возвращения России.

«С точки зрения спорта возвращение России в игру было бы большим плюсом для интереса. Звездная дуэль Клэбо и Большунова продлила международные соревнования по лыжным гонкам среди мужчин до 2022 года. После ухода россиян норвежским лыжникам стало легко соревноваться в спортивном плане», — говорит он.

Бывший лыжник сборной Норвегии и эксперт TV2 Петтер Скинстад рассказал, что приятно удивлен решением FIS. «Это важная веха для лыжного спорта, которая показывает, что FIS тоже берет на себя ответственность. Снимаю шляпу перед Туве Мо Дюрхауг и другими, кто поднял свой голос против России и Путина», — заявил Скинстад.

Как отреагировали в остальных странах

Шведская ассоциация лыжников приветствовала решение FIS. «Мы всегда ясно заявляли: пока продолжаются боевые действия на Украине, российские и белорусские лыжники не должны участвовать в международных соревнованиях FIS, — цитирует генерального секретаря федерации Перниллу Бонде пресс-служба организации. — Решение FIS полностью соответствует нашей позиции. Спорт имеет сильный голос и налагает ответственность. Отстаивая наши ценности, мы показываем, что на самом деле спорт — это общность, демократия и честная игра».

Член правления FIS из Швеции Карин Маттсон почувствовала «большое удовлетворение» после голосования. «По сути, ничего не изменилось. Когда спорт принял такое особенное решение о санкциях, важно, чтобы мы его придерживались и находили в себе силы противостоять, — цитирует Маттсон Dagens Nyheter. — Но общеизвестно, что в спортивном мире существуют разные мнения по этому поводу».



Австрийский лыжник Мика Фермойлен поддержал недопуск сборной России, но при этом хотел бы видеть отдельных российских лыжников на соревнованиях. «Хочу ли я, чтобы Россия участвовала на международных стартах? Определенно нет. У нас в Европе сложился свой образ жизни, и Россия на него напала. И это русские хотят присоединиться к нам, а не мы к ним. Думаю, это нужно сказать очень четко», — цитирует призера этапа Кубка мира Nettavisen. При этом Фермойлен отметил, что хотел бы видеть на соревнованиях россиян, которые против военных действий на Украине.