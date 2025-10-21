Сборная Норвегии по лыжам пригрозила бойкотом в случае допуска россиян

FIS 21 октября рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Главный тренер сборной Норвегии Эрик Мюр Носсум заявил, что возвращать россиян на турниры нельзя

Фото: Global Look Press

Главный тренер мужской сборной Норвегии Эрик Мюр Носсум назвал бойкот действенным инструментом в случае возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом специалист сообщил на телеканале NTB со ссылкой на издание Nettavisen.

«Мы не должны с ними соревноваться. С момента их отстранения ничего не изменилось. Мое мнение остается прежним: возвращать их нельзя. Бойкот — действенный инструмент», — сказал Эрик Мюр Носсум.

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 21 октября рассмотрит вопрос участия россиян в международных соревнованиях.

На сегодняшний день FIS — единственная среди федераций зимних видов спорта, которая еще не приняла решения по российским спортсменам. Пока что на Олимпиаду в Италии смогли пройти квалификацию только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. У конькобежцев и шорт-трекистов все еще есть возможность отобраться.

Норвежский телеканал TV2 28 сентября сообщил о том, что FIS рассчитывала допустить россиян к своим турнирам 24 сентября, но этому помешали глубокие разногласия между членами совета организации. Глава Норвежской лыжной ассоциации Туве Мое Дюрхауг заявила телеканалу, что выступала против допуска. По ее словам, некоторые члены, в частности представители скандинавских стран, по этому поводу высказались «очень четко», но остальные были немногословны.