«Наказали себя». Как в России отреагировали на недопуск лыжников на Игры

FIS не стала допускать российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных турнирах к Олимпийским играм. Как в России отреагировали на недопуск лыжников на Олимпиаду — в материале «РБК Спорт»

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала допускать российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года даже в нейтральном статусе.

FIS подчеркнула, что решение о допуске спортсменов в нейтральном статусе к существующей квалификационной системе остается за каждой международной федерацией, даже вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

В Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР) заявили, что это решение «продолжает дискриминацию российских спортсменов», что «противоречит нейтральному принципу», прописанному в уставе FIS. Также в АЛВСР заявили о намерении «использовать все доступные средства, чтобы гарантировать, что спортсмены не будут наказаны по политическим причинам». Это включает и обращение в суд.

Таким образом, российские лыжники и сноубордисты не смогут участвовать в Олимпиаде-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Что говорят о недопуске россиян на Олимпиаду

Вероника Степанова, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам

«Они думают, что наказывают нас, в реальности наказывают себя. Рейтинги, доходы и, главное, будущее лыжного спорта пострадают. FIS в очередной раз показала, что нуждается в радикальной реформе, уверена, президент [Йохан] Элиаш этим и занимается. Желаю ему успеха», — заявила Степанова в своем Telegram-канале.

Дарья Непряева, российская лыжница

«Я очень расстроена, это была моя мечта и цель. Пока слов нет, одни эмоции», — цитирует Непряеву «Р-Спорт».

Савелий Коростелев, двукратный чемпион мира среди юниоров российский лыжник

«Может быть. В следующий раз», — написал 21-летний Коростелев в своем Telegram-канале, опубликовав свои детские фотографии на лыжах.

Александр Большунов — старший, отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова

«Все это было ожидаемо. Они просто не хотят соревноваться с одними из сильнейших. Зачем им лишние соперники, которые реально конкурентоспособны? Поэтому зачем с ними делить медали и пьедестал?» — цитирует Большунова-старшего ТАСС.

Александр Панжинский, серебряный призер Олимпиады

«В очередной раз проявили какую-то упертость и глупость, потому что не раз видел комментарии спортсменов о том, чтобы россиян допускали, чтобы они соревновались с сильнейшими. Олимпийские игры будут уже со сноской, что без сильнейших, без россиян. Самое главное, что это потеря не для европейских лыжников, всего лыжного мира, а для российских лыжников, которые, безусловно, заслуживают возможность участвовать. Горько от такого решения, такой недальновидности представителей международной федерации», — сказал Панжинский ТАСС.

Юрий Бородавко, старший тренер сборной России по лыжным гонкам

«Ожидали, что допуск состоится. Хотя бы определенное количество людей сможет участвовать: по одному мальчику и девочке. Но норвежцы, скандинавское лобби заняли жесткую позицию, вплоть до бойкота, если будут выступать российские спортсмены. К ним присоединились шведы, финны, французы. Они заняли позицию, что, если будут участвовать россияне на Олимпиаде, от этих стран будет бойкот. Поэтому в FIS приняли такое жесткое решение не в пользу России», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону

«Конечно, это было ожидаемо. Мы рассчитывали, что произойдет чудо, но чуда не случилось. В FIS собралось большое количество русофобов, норвежцы там правят балом. Они на допинге выигрывают все свои медали, и, естественно, когда русские приедут и их обыграют, для них это будет позор», — заявил Васильев ТАСС.