Украинскую чемпионку марафонов отстранили за эритропоэтин
Украинскую бегунью Наталью Легонькову временно отстранили за положительную допинг-пробу на эритропоэтин, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).
Срок отстранения 41-летней марафонки — с 21 августа 2024 года.
За карьеру Легонькова побеждала на марафонах в Тулузе (2012 год), Белфасте (2013), Лос-Анджелесе (2016) и Дублине (2015, 2017).
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро заняла 87-е место.
Легонькова была ученицей известного индийского гуру Шри Чинмоя, она отказалась от корпоративных спонсоров и собирала деньги на забеги через сайт, отмечает Marca.
Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой
Что россияне покупали в интернете чаще одежды и электроники. Инфографика
Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде
Средняя цена билета в кино в России побила новый рекорд
В Подмосковье запретили использовать первые этажи многоэтажек под жилье
Россиянам предложили вернуть возможность обсуждать генпланы застройки
Владимир Путин позвонил военкору, получившему ранение в Курской области
ФСБ завела дело в отношении журналистов, посетивших Курскую область
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов