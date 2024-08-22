Украинскую чемпионку марафонов отстранили за эритропоэтин

41-летняя Наталья Легонькова временно отстранена с 21 августа. За карьеру она выиграла несколько марафонов и участвовала в Олимпиаде-2016, на которой заняла 87-е место

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Украинскую бегунью Наталью Легонькову временно отстранили за положительную допинг-пробу на эритропоэтин, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

Срок отстранения 41-летней марафонки — с 21 августа 2024 года.

За карьеру Легонькова побеждала на марафонах в Тулузе (2012 год), Белфасте (2013), Лос-Анджелесе (2016) и Дублине (2015, 2017).

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро заняла 87-е место.

Легонькова была ученицей известного индийского гуру Шри Чинмоя, она отказалась от корпоративных спонсоров и собирала деньги на забеги через сайт, отмечает Marca.