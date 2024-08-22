Кого из звезд тенниса ловили на допинге

Итальянский теннисист Янник Синнер сдал положительный тест на запрещенное вещество, однако избежал дисквалификации. «РБК Спорт» собрал подборку звезд тенниса, которых ловили на допинге

Янник Синнер (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Первая ракетка мира Янник Синнер в марте дважды сдал положительный тест на запрещенное вещество клостебол в низких концентрациях. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) сообщило, что в действиях итальянского теннисиста нет злого умысла и он не несет никакой вины за два нарушения антидопинговых правил.

Теннисист объяснил, что анаболческий стероил попало в его организм в результате контакта с массажистом: тот наносил безрецептурный спрей, доступный в Италии, который содержит клостебол, на собственную кожу, чтобы обработать небольшую рану. Этот специалист пользовался препаратом с 5 по 13 марта, тогда же он ежедневно проводил Синнеру сеансы массажа.

Независимое расследование приняло решение об отсутствии вины или халатности со стороны теннисиста. Его решили не дисквалифицировать, однако Синнер потеряет призовые и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала — $325 тыс. и 400 очков.

«РБК Спорт» собрал подборку звезд тенниса, которые были пойманы на допинге.

Андре Агасси

Андре Агасси (Фото: Harry How / Allsport)

В 1997 году бывшая первая ракетка мира Андре Агасси сдал положительный тест на употребление метамфетамина. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP World Tour) провела совместное расследование. Однако Агасси уверил чиновников, что выпил воды из стаканчика друга, а именно тот употребил запрещенное вещество.

Дело Агасси было пересмотрено в 2009 году после публикации автобиографии «Open: An Autobiography», в которой теннисист признался, что употреблял наркотик.

После признания Агасси не было возбуждено официального дела, поскольку нарушения происходили до создания Всемирного антидопингового агентства в 1999 году и официального взятия на себя Международной федерацией тенниса (ITF) антидопинговой программы ATP World Tour с 2007 года.

Ришар Гаске

В 2009 году Ришар Гаске сдал положительный тест на употребление кокаина. Он отрицал преднамеренное использование наркотика. Теннисист заявлял, что кокаин попал в его организм после поцелуя с девушкой в ночном клубе в Майами. Его дисквалифицировали всего на два с половиной месяца.

Международная федерация тенниса (ITF) и WADA добивались двухлетней дисквалификации Гаске, но из-за небольшого количества обнаруженного вещества он получил годичную дисквалификацию. Это решение было изменено после проверки, которая установила, что теннисист употребил вещество непреднамеренно. ITF и WADA пытались оспорить решение в Спортивном арбитражном суде, но безуспешно.

В итоге Гаске получил десятинедельную дисквалификацию: с мая 2009 года по июль 2009 года. Он не смог участвовать в Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне. За этот период он упал в рейтинге на девять позиций.

В январе 2010 года CAS признал Гаске невиновным в правонарушении, и он вернулся в профессиональный теннис на Открытом чемпионате Австралии в 2010 году.

Марин Чилич

Марин Чилич (Фото: Julian Finney / Getty Images)

В 2013 году экс-третья ракетка мира Марин Чилич сдал положительный тест на никетамид. Препарат, широко известный также как кордиамин, является стимулятором центральной нервной системы.

Чилич отрицал, что намеренно принимал препарат. Он заявил, что вещество содержалось в таблетках глюкозы, которые были куплены в аптеке во время соревнований во Франции.

ITF признала аргументы Чилича. Из-за низкого уровня препарата вместо двухлетней дисквалификации он получил девятимесячное отстранение. После успешной апелляции в CAS, девятимесячная дисквалификация Чилича была сокращена до четырех месяцев. Чилич вернулся в профессиональный теннис 25 октября 2013 года.

Виктор Троицки

Виктор Троицки (Фото: Dennis Grombkowski / Getty Images)

В 2013 году Виктор Троицки отказался от обязательного анализа крови, который проводился ITF.

Троицки должен был сдать анализы 15 апреля после одного из матчей турнира в Монте-Карло. Часть анализов серб сдал, а кровь сдавать не стал. Теннисист объяснил это плохим самочувствием.

В результате федерация сочла его объяснения недостаточными и отстранила спортсмена от соревнований на 18 месяцев. Троицки обжаловал приговор в CAS в октябре 2013 года, и ему удалось сократить срок дисквалификации до 12 месяцев.

Серб вернулся в профессиональный теннис в июле 2014 года на 847-м месте в мировом рейтинге, что не позволило ему вновь попасть в ATP World Tour. Он вернулся на турниры Challenger.

Мартина Хингис

Мартина Хинигс (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира Мартина Хингис в 2007-м году сдала положительный результат на бензоилэкгонин — метаболит кокаина. Об этом она сообщила на пресс-конференции, на которой также заявила о завершении карьеры.

«У меня положительный результат допинг-теста, но я никогда не принимала наркотики и чувствую себя на сто процентов невиновной. Я бы даже побоялась их принимать. Когда мне сообщили о результате тестирования, то я была потрясена», — заявила 27-летняя швейцарская теннисистка.

ITF отстранила Хингис от профессионального тенниса на два года с 1 октября 2007 года. Спортсменка получила штраф в размере более $120 тыс. Хингис оспорила это решение, однако ITF отказала, поскольку спортсменка уже объявила о завершении карьеры.

Хингис настаивала на своей невиновности, а затем сдала частный тест на наркотики, который дал отрицательный результат. Несмотря на это, Хингис официально не оспаривала это решение. Она вернулась в теннис в 2013 году и заняла первое место в мировом рейтинге WTA в женском парном разряде.

Барбора Заглавова-Стрыцова

Барбора Заглавова-Стрыцова (Фото: Dennis Grombkowski / Getty Images)

Чешская теннисистка Барбора Заглавова-Стрыцова в 2013 году показала положительный результат на запрещенный стимулятор сибутрамин. Допинг-проба 26-летней спортсменки была взята во время турнира в Люксембурге в октябре 2012 года. Чешка заявила, что сибутрамин попал в организм вместе с препаратом для снижения веса.

Сибутрамин используется для похудения, он влияет на метаболическую функцию. Препарат широко назначают страдающим ожирением и сахарным диабетом, так как основным его эффектом является подавление аппетита. Препарат был добавлен в список запрещенных веществ WADA в 2012 году.

Заглавова-Стрицова заявила, что не принимала сам сибутрамин, но призналась, что использовала добавку для похудения Acai Berry Thin, в состав которой входит это вещество. ITF признала, что спортсменка не принимала препарат намеренно, поэтому она была наказана дисквалификацией сроком на шесть месяцев. Также Заглавова-Стрыцова лишилась призовых очков и денег с даты сдачи допинг-пробы.

Мария Шарапова

Мария Шарапова (Фото: Zak Kaczmarek / Getty Images)

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в 2016 году призналась в употреблении допинга. Спортсменка рассказала, что получила письмо от Международной федерации тенниса, в котором говорилось, что она «провалила допинг-тест». В ее пробе был обнаружен мельдоний. «Я допустила огромную ошибку. Я беру за нее полную ответственность», — сказала Шарапова.

Шарапова уточнила, что принимала мельдоний на протяжении десяти лет. «Однако с 1 января этого года лекарство стало запрещенным, о чем я не знала. 22 декабря я получила email от WADA, в котором сообщалось, какие изменения внесены в список запрещенных препаратов. По ссылке можно было узнать, как выглядит этот список, но я не кликнула на нее», — объяснила россиянка. Теннисистка извинилась за то, что подвела своих фанатов и нанесла вред спорту.

Проба, давшая положительный результат, была взята на Открытом чемпионате Австралии. На этом турнире Шарапова дошла до четвертьфинала, где проиграла американке Серене Уильямс.

Мельдоний увеличивает потребление кислорода в тканях, в том числе мозге и сердечной мышце, что позволяет повысить способность к физической нагрузке и сократить период восстановления.

ITF дисквалифицировала Шарапову на два года, однако после расследования, проведенного CAS в октябре 2016 года, отстранение россиянки было сокращено до 15 месяцев. Это решение позволило ей вернуться к соревнованиям в апреле 2017 года.

Симона Халеп

Симона Халеп (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп в октябре 2022 года была временно отстранена от соревнований. В августе на US Open в допинг-пробе румынки обнаружили роксадустат, повышающий уровень гемоглобина в крови.

Халеп заявляла, что будет «до конца бороться за свое честное имя». По словам спортсменки, за всю карьеру идея о допинге ни разу не приходила ей в голову, поскольку это полностью противоречит ценностям, в которых она была воспитана. Слушание по ее делу переносилось уже два раза, так как требовалось больше времени для дополнительного тестирования.

В мае 2023 года в отношении Халеп было открыто новое антидопинговое дело, которое связано с нарушением в биологическом паспорте спортсменки (этот документ содержит показатели крови и данные об их колебании).

Сейчас с Халеп снято отстранение. В сентябре 2023 года ее отстранили на четыре года, однако после апелляции в CAS в марте 2024 года дисквалификацию сократили до девяти месяцев.