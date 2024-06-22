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Спорт ,  
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«Челси» купил 17-летнего бразильца за €61 млн

«Челси» купил 17-летнего бразильца Эстевана у «Палмейраса» за €61 млн
Эстеван присоединится к «Челси» следующим летом. Фабрицио Романо писал, что бразилец, уже забивший несколько голов за основу «Палмейраса» и юношескую сборную, может обойтись лондонцам более чем в €60 млн
Эстеван
Эстеван (Фото: Alexandre Schneider / Getty Images)

«Челси» приобрел у «Палмейраса» 17-летнего бразильского форварда Эстевана, который присоединится к команде в 2025 году, сообщается на сайте лондонского клуба.

Эстеван уже сыграл 10 матчей за «Палмейрас» в чемпионате Бразилии, записав на свой счет два гола и две передачи, а также забивал за клуб в матчах Кубка Либертадорес и Кубка Бразилии. На счету игрока также три гола в пяти матчах за юношескую сборную Бразилии.

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в соцсети X, что контракт Эстевана будет действовать до 2033 года и он может обойтись «Челси» в €61 млн с учетом различных бонусов (из них €34 млн непосредственно за трансфер).

Эстеван является вторым по стоимости игроком чемпионата Бразилии после одноклубника Эндрика, который в июле перейдет в мадридский «Реал».

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«Челси» в минувшем сезоне занял шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ) и пробился в Лигу конференций.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Челси Бразилия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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